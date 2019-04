Otázky Haló novin pro předsedkyni KV KSČM Praha Martu Semelovou

Naši lidé dokážou překonávat překážky

Letošní První máj v hlavním městě Praze doznal zásadních změn. Kde se bude konat?

Prostory Křižíkovy fontány na pražském Výstavišti se rekonstruují, takže jsme museli hledat jiné vhodné místo. Letošní První máj se proto bude konat na náměstí Jiřího z Poděbrad na Praze 3 (stanice metra A Jiřího z Poděbrad) od 10 do 13 hodin.

Nemyslím, že změna místa konání negativně ovlivní atmosféru pražského Prvního máje. Ta není závislá na tom, kde se scházíme. Tu tvoří lidé. Ti, kteří každoročně přicházejí oslavit Svátek práce a pomyslně napříč světadíly vytvoří řetěz těch, kdo bojují za lepší budoucnost. Za svět bez válek, bez chudých a bohatých, za práci a lidskou solidaritu.

Ačkoli místo konání bude jiné, program bude standardní, jak ho účastníci Prvních májů znají z areálu Fontány na Výstavišti?

Program bude skromnější. Jednak kvůli místu, jednak kvůli tomu, že nám Městská část Praha 3 nepovolila zábor, tedy doprovodné akce, jako jsou stánky s občerstvením (vedle nás by však měly v tu dobu být farmářské trhy), s prodejem různých výrobků (např. žen z LKŽ), ale také nafukovací hrad, dětské hry a soutěže, které připravili členové pražské komise mládeže. Vypadá to, že však nejde o házení klacků pod nohy pouze od jedné městské části. Zkoušeli jsme to i jinde… a se stejným výsledkem. Ale jak už jsem říkala, naši lidé dokážou překonávat překážky a jsem přesvědčena, že je to neodradí.

Jaké bude poselství Prvního máje 2019?

Kromě hodnot, které už jsem zmínila, bude letošní První máj poznamenán samozřejmě blížícími se volbami do Evropského parlamentu. Nová moderátorská dvojice Petra Prokšanová a Jaromír Petelík proto představí některé naše kandidáty, v 11.30 hodin vystoupí pražský poslanec Jiří Dolejš a hrát nám bude skupina Duo Regent. Věřím, že na Prvního máje budeme v Praze vidět a slyšet!

Připravila Monika HOŘENÍ