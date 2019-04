Kim: Mír závisí na USA

Mír a bezpečnost na Korejském poloostrově budou zcela závislé na budoucím přístupu USA. Podle KCNA, agentury KLDR, to prohlásil během setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem severokorejský vůdce Kim Čong-un. V únoru na setkání nejvyšších představitelů KLDR a USA ve Vietnamu jednaly USA podle Kima ve špatné víře.

»Situace na Korejském poloostrově a v regionu je nyní nehybná a dosáhla kritického bodu, kdy by se mohla vrátit do svého původního stavu, protože Spojené státy americké zaujaly na nedávných rozhovorech na summitu mezi KLDR a USA jednostranný přístup ve špatné víře,« citovala včera KCNA Kima. Nedávné druhé setkání Kima s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Hanoji skončilo bez výsledku předčasně. Kim naznačil, že počká do konce tohoto roku, zda Washington svůj postoj nezmění. Trump se snaží Kima přesvědčit k jadernému odzbrojení Korejského poloostrova výměnou za zrušení sankcí proti Pchjongjangu.

Čtvrteční setkání s Putinem u Vladivostoku Kim označil podle KCNA za upřímné a přátelské. KCNA konstatovala, že Rusko a KLDR se shodly na pozitivních opatřeních v několika oblastech s cílem pokračovat ve spolupráci v oblastech obchodu, hospodářství, vědy a technologie. Kim pozval Putina na návštěvu KLDR v příhodnou dobu a Putin pozvání »rychle přijal«, uvedla KCNA. Dodala, že oba vůdci podrobně diskutovali o možnostech rozvoje strategické komunikace a taktické spolupráce při zajišťování míru a bezpečnosti na Korejském poloostrově a v regionu.

(čtk)