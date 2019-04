Rokování o nové Hedvábné stezce

Čínský prezident Si Ťin-pching včera přislíbil více transparentnosti projektu tzv. nové Hedvábné stezky. Na začátek dvoudenního summitu věnovaného čínským plánům zlepšit dopravní spojení mezi Asií, Evropou a Afrikou také vyzdvihl důležitost ochrany životního prostředí a boje proti korupci.

»Vše by se mělo dít transparentním způsobem a bude platit nulová tolerance vůči korupci,« citovala DPA Si Ťin-pchinga. Nová Hedvábná stezka je podle něho iniciativou, která zároveň bere ohled na životní prostředí. Na summit do Pekingu přijeli zástupci více než stovky zemí světa, mezi nimi skoro 40 prezidentů a premiérů. ČR zastupuje prezident Miloš Zeman, který projekt nové Hedvábné stezky dlouhodobě podporuje. Ale některé západní země poukazují na nedostatečnou transparentnost čínské iniciativy a podezírají Peking, že chce jejím prostřednictvím posilovat moc. Pro rozvojové státy je čínská iniciativa, která zahrnuje výstavbu silnic, železnic, přístavů a dalších zařízení, lákavá. Si zdůraznil, že iniciativa nové Hedvábné stezky musí zajistit hodnotný růst pro všechny zúčastněné země, který bude zároveň udržitelný. »Vybudování vysoce kvalitní, udržitelné, pro všechny dostupné infrastruktury za rozumnou cenu pomůže zúčastněným zemím plně využít své zdroje,« uvedl.

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič ve čtvrtek prohlásil, že i firmy ze zemí EU by se rády do projektu nové Hedvábné stezky zapojily. »Rádi bychom se více zapojili do tohoto projektu, ale potřebujeme více informací pro naše firmy,« řekl eurokomisař, jenž na summitu v Pekingu zastupuje Evropskou unii. »Důležité je také udržitelné financování tohoto projektu, protože to je věc, která vyvolává i v Evropě obavy,« doplnil Šefčovič. Britský ministr financí Philip Hammond uvedl, že Británie je připravena pomoci využít potenciál, který Stezka nabízí.

Rusko zastupuje na vrcholné schůzce prezident Vladimir Putin. Ten včera řekl, že čínský projekt nové Hedvábné stezky je v dokonalém souladu se zájmy Euroasijského hospodářského svazu, jenž sdružuje Rusko s některými zeměmi bývalého Sovětského svazu. Stezku jednoznačně označil za moderní a úspěšný projekt. Podporu nové Hedvábné stezce vyjádřili na summitu i asijští vůdci jako pákistánský premiér Imran Chán a malajsijský premiér Mahathir Mohamad.

(ava, čtk)