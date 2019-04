FOTO - internet

Přirážka pro muže v Melbourne končí

Kavárna v australském Melbourne, jež se proslavila osmnáctiprocentní přirážkou pro muže, zítra po necelých dvou letech zavře. Podnik, jehož záměrem bylo upozornit na rozdíly v platech mezi muži a ženami, se stal terčem kritiky. Jeho majitelka ale tvrdí, že toto nebylo důvodem zavření kavárny, prý ji už pouze nechce provozovat.

Kavárna »se stala boxovacím pytlem, do kterého bušilo město Melbourne i uživatelé internetu«, uvedla Alexandra O´Brienová, která předloni v létě kavárnu Handsome Her založila. Chtěla, aby se z ní stalo místo, kde se bude mluvit o ženách a o jejich postavení ve společnosti. Zítra se v kavárně koná velká oslava na rozloučenou. Muži měli za nápoje a jídlo v kavárně platit částky o 18 procent vyšší jen jeden týden v měsíci, a navíc jedině tehdy, pokud sami chtěli. Jinak by majitelka kavárny měla problémy se zákonem, protože, jak připomíná DPA, Austrálie má přísné zákony proti diskriminaci. Peníze, které kavárna díky přirážce pro pány získala navíc, byly určeny na projekty týkající se ženské otázky. Podle jedné studie, na niž se O´Brienová odvolávala, vydělávají muži v Austrálii o 18 procent více než ženy, proto žádala 18 %.

Česká republika patří v Evropské unii k zemím s největším rozdílem v odměňování žen a mužů. Podle údajů ČSÚ medián mezd v loňském posledním čtvrtletí dosáhl u mužů 31 910 korun a u žen jen 26 490 korun. Mužská částka byla o pětinu vyšší. Ženy pracují v hůře odměňovaných oborech a na nižších pozicích, do vedoucích postů se dostávají obtížně. Často ale i na stejných místech a ve stejných profesích mívají nespravedlivě méně peněz než jejich kolegové.

(ava, čtk)