Doprava do práce je z poloviny auty

Za dopravu do práce pravidelně platí 84 procent pracujících Čechů. V průměru za to vydají každý měsíc 1027 korun. Zbylých 16 % dotázaných uvedlo, že za dopravu do práce neplatí nic.

Vyplývá to z průzkumu agentury Nielsen Admosphere pro úvěrovou společnost Profi Credit mezi 1500 respondenty. Z lidí, kteří za dopravu platí, zhruba 15 % uvedlo výdaje vyšší než tisíc korun a sedm procent víc než 2500 Kč měsíčně. »Pro statisíce Čechů znamenají výdaje na dopravu do práce nezanedbatelnou položku, za kterou za rok vydají více než 30 000 Kč,« uvedl generální ředitel Profi Creditu Pavel Klema.

Téměř polovina (48 %) Čechů dojíždí do práce vlastním autem. Hromadnou dopravu využívá 29 %. Méně častějšími formami cestování jsou jízda na kole (čtyři procenta) a spolujízda s kolegou (čtyři procenta). Zbylých 15 % chodí do práce pěšky.

Městskou hromadnou dopravu využívají především obyvatelé Prahy, Brna, Ostravy a dalších velkých měst. Čím menší je obec, ze které respondent pochází, tím spíše se do práce dopravuje vlastním vozem. Více než polovina Čechů (55 %) bydlí do deseti kilometrů od pracoviště. Na šest procent respondentů cestuje více než 50 km a procento více než 100 km.

Téměř polovina dotázaných (49 %) stihne být v práci do 15 minut. Do 30 min. dorazí 31 %. Na 12 % respondentů uvedlo, že jim cesta trvá 30 až 60 min. Více než hodinu dojíždí do práce osm procent Čechů.

(ici,čtk)