FOTO - Pixabay

Švýcar považuje hotovost za součást kultury

Švýcaři v březnu představili novou, chytrou bankovku, kterou si mohou uložit do peněženky. Fialové platidlo v hodnotě 1000 franků (22 500 Kč) je další z nové série modernizovaných bankovek. Není to však úplně běžná bankovka, patří mezi ty s nejvyšší hodnotou na světě a Švýcarsko jde modernizací své bankovky nejvyšší hodnoty proti mezinárodnímu trendu, píše BBC.

Podle posledních údajů švýcarské centrální banky (SNB) je v oběhu více než 48 milionů bankovek v hodnotě 1000 franků (CHF). To je asi 60 procent hodnoty všech bankovek, které jsou ve Švýcarsku v oběhu. Modernizace nové bankovky přichází v době, kdy jiné země postupně ruší bankovky s vysokou hodnotou a v evropských zemích výrazně klesá používání hotovosti, i když se to v jednotlivých státech výrazně liší.

Místopředseda SNB Fritz Zurbrügg označil platby v hotovosti za švýcarský kulturní fenomén a uvedl, že vydání nové tisícifrankové bankovky je odpovědí na to, co lidé chtějí. Podle něho je oblíbená pro drahé nákupy, placení účtů na poště, ale také jako úložiště hodnoty.

Ve Švýcarsku stále zůstává hotovost dominantní platební metodou. Předpokládá se tam, že každý má u sebe hotovost, i když je ekonomika stále více digitální. Většina obyvatel nemá problém koupit si sendvič nebo zaplatit za holiče, když je terminál pro platbu kartou mimo provoz. Pokud je potřeba zaplatit za kávu bankovkou v hodnotě 100 CHF (2250 Kč), není potřeba se omlouvat. Nikdo se vás nezeptá, jestli máte menší. A v případě velkých nákupů některé banky dokonce umožňují vybrat denně z bankomatu až 5000 CHF (112 500 Kč) nebo 10 000 CHF měsíčně, aniž by to člověk musel předem hlásit. Nákup auta za desítky tisíc v hotovosti také není nic neobvyklého.

Průzkum, který SNB v roce 2017 provedla mezi 2000 účastníky a který se zaměřil na platební chování, zjistil, že 70 % všech transakcí provedli dotazovaní v hotovosti. Debetní karty měly na celkových platbách podíl 22 % a kreditní karty pět procent. Podíl inovativních metod, jako jsou například platby aplikacemi či bezkontaktními kartami, byl skromnější.

Loňská zpráva Banky pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) ukázala, že celosvětově se mnoho plateb tradičně prováděných v hotovosti nyní provádí elektronicky. V sousedním Německu sice lidé sdílejí podobné nadšení pro hotovost jako ve Švýcarsku, další evropské země - například Švédsko a Nizozemsko - se naopak od hotovosti rychle odklánějí.

Proč tedy Švýcaři dávají přednost hotovosti? Mezi dva základní důvody patří to, že hotovost je obecně považována za součást kultury a lidé věří, že používání hotovosti jim umožňuje snadněji sledovat výdaje.

To potvrzuje i 53letá Chris Troianiová z Basileje. Naopak 44letý Philippe Chappuis upřednostňuje placení kartou či mobilní aplikací, avšak z praktických důvodů. Nemá totiž rád peněženku plnou mincí. Upozornil ale také, že zavedení negativních úrokových sazeb ve Švýcarsku vedlo k nejistotě ohledně toho, jak by mohly banky reagovat, a vyvolalo obavy z existence pouze na virtuální úrovni. Hotovost je podle něj hmatatelnější a každý si může být jist, že ji vlastní. Zástupkyně mladší generace, 29letá Jane Kettnerová, nové platební metody vítá, ale i ona má pocit, že platba hotovostí jí poskytuje lepší kontrolu nad výdaji. Prostřednictvím elektronických plateb je podle ní utrácení snazší.

S tím souhlasí i profesor psychologie a marketingu na univerzitě v Basileji Miguel Brendl. Utrácení virtuálních franků může být pro mnoho lidí snazší než utrácení franků fyzických. Ani to ale podle něj dostatečně nevysvětluje, proč společnost dává přednost hotovosti. Je zde také identifikační faktor - Švýcaři se identifikují s hotovostí částečně kvůli tomu, jak se sami vidí. Je to národ, který si cení soukromí a nemá rád, když se mu říká, co má dělat. Považují se za odlišné od svých evropských sousedů a pečlivě chrání tradice, které je odlišují - například jazyky, politický systém a měna.

Sousední země poukazují na to, že bankovky s vysokou hodnotou pomáhají zločincům legalizovat peníze z trestné činnosti a země eurozóny se už dohodly, že jejich centrální banky přestanou tisknout nové bankovky v hodnotě 500 eur (12 900 Kč), aby pomohly trestnou činnost omezit. Bankovky vysoké hodnoty usnadňují i výběr velkých částek z bankovních účtů, zvláště ke konci roku, kdy Švýcaři musejí vykazovat svůj majetek na bankovních účtech.

Již zmíněný Fritz Zurbrügg z centrální banky odmítá myšlenku, že by zločinci tisícifrankovou bankovku používali častěji než jiné bankovky. Připouští ale, že důvodem vyšší poptávky po hotovosti v období Vánoc mohou být podle studie i jiné faktory než nákupy, třeba i možné daňové úniky.

Ředitel studií z Institutu digitálního podnikání při vysoké škole HWZ v Curychu Patrick Comboeuf si myslí, že časem se i Švýcaři odkloní od hotovosti. V současné době si však stále mnoho Švýcarů cení anonymity a svobody, které jim poskytují peníze.

(ici,čtk)