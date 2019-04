»Zrzavý gang« křtí… FOTO - archiv Lenky PASTORČÁKOVÉ

Žárlivku pokřtil »zrzavý gang«

V pražském Café Kampus se sešlo na jednom pódiu hned šest krásných zrzek. Tři zrzavé herečky – Jitka Schneiderová, Denisa Nesvačilová a Nikol Heřmánková Kouklová se dvěma zrzavými zpěvačkami – Debbi a Žofií Dařbujánovou - tam totiž křtily román Žárlivka spisovatelky Lenky Pastorčákové, rovněž zrzky. Spolu s nimi se kmotry stali také psychiatr Jan Cimický a majitelka agentury Mám talent Markéta Dočekalová. Součástí knihy je i píseň Až tu budeš s námi, kterou složili Markéta Irglová a Tomáš Kačo.

Jak už název napovídá, kniha pojednává především o chorobné žárlivosti, neméně důležitým tématem je pak také vztah rodičů a dětí. »Jedno s druhým v románu souvisí. Hlavní postava, Renáta, chorobně žárlí, přičemž nejvíce jí dají zabrat zrzky. Proto ten nápad oslovit jako kmotry právě tyto překrásné dámy. Hledala jsem zrzku, ze které šílí muži i ženy, a našla rovnou pět. Perfektní. Kdyby Renáta skutečně žila a dorazila na křest, nejspíš by skončila v péči Jana Cimického,« smála se Pastorčáková.

Křest si pochvalovala také Žofie Dařbujánová, zpěvačka Mydy Rabycad: »Jsem nadšená, že se na křtu sešel takový zrzavý gang! Každá jsme svým způsobem žárlivá i na nás je žárleno, ale snad z toho nikoho na párty nekleplo, protože jinak jsme holky hodné a nevinné. Do knížky jsem se okamžitě začetla a jsem zvědavá, jak to nakonec dopadne.«

Lenka Pastorčáková se svým dílem



Žárlivost jako neukotvené téma

Herečka Denisa Nesvačilová považuje žárlivost za stále neukotvené téma a přiznává, že dříve ji kategoricky odsuzovala. Dnes už je v soudech mírnější. »Beru ji jako slabost, důsledek malého sebevědomí, pochroumané důvěry atd. A taková slabost, trvá-li chvíli, se dá pochopit a odpustit. Musí se ale hned pracovat na jejím ‚vyléčení‘. Což je mnohdy záležitost obou v páru,« uvedla Nesvačilová.

»Pro mě je chorobná žárlivost nemoc jako každá jiná, byť bohužel nemá svou diagnózu. Snad žádný jiný nemocný člověk nesklízí tolik opovržení jako právě chorobný žárlivec. Dokonce už jsem slyšela, že by se žárlivci neměli vůbec rozmnožovat. Je to paradox – čím více milují, tím více trpí, a tím více jsou odsuzováni. Proto vznikla Žárlivka, aby ukázala, že žárlivci peklo nejen způsobují; oni v něm především žijí,« vysvětlila Pastorčáková.

Od první věty…

Programová ředitelka nakladatelství Motto Romana Přidalová popsala, jak na rukopis klikla jedno červnové odpoledne minulého roku, aniž by si přečetla, kdo knihu napsal. »Ale od první věty jsem byla naprosto pohlcená dějem. Kniha měla spád, napětí, lehce plynula a popisovala situace, které jsem si dovedla představit a při tom jsou tak trochu tabu. Vím, že nejtěžší v knize je popsat naprosto normální až banální situace, tak, aby to nebylo klišé. A to autorka zvládla na výbornou,« zdůvodnila okamžité rozhodnutí Žárlivku vydat.

Co dodat? Že kromě tradičního šampaňského došlo i na netradiční křest žlutými tulipány, které v knize, jako symbol žárlivosti, mají také svou roli. Křtu také přihlížela Lenčina rodin, spousta televizních kolegů a přátel např. Radka Rosická nebo Štěpánka Duchková.

