Přemysl Šámal se zasloužil o Československo

Z iniciativy Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových byla v sobotu odhalena na Hlávkových domech ve Vodičkově ulici v Praze pamětní deska dlouholetému kancléři čs. prezidentů Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše, organizátoru protihabsburského a protinacistického odboje JUDr. Přemyslu Šámalovi (1869-1941).

Slavnostní události, jež byla spojena s křtem publikace autorů Václava Pavlíčka, Jany Čechurové, Václava Ledvinky a Jana Hálka Přemysl Šámal - kancléř prezidentů, přihlížela v průchodu mezi Vodičkovou a Jungmannovou ulicí řada osobností, například historik profesor Robert Kvaček, předsedkyně Akademie věd ČR profesorka Eva Zažímalová, prorektor UK profesor Aleš Gerloch, zástupce veřejného ochránce práv Stanislav Křeček ad. Autorem desky, pod níž byl položen věnec od prezidenta Miloše Zemana, je sochař a medailér Michal Vitanovský.

Symbol republikanismu

Předseda správní rady Nadace Nadání Hlávkových profesor Václav Pavlíček přiblížil Šámala jako blízkého spolupracovníka dvou prezidentů, ale především jako statečného člověka, který právě z Hlávkova domu, kde žil a měl advokátní kancelář, organizoval protihabsburský odboj a v době německé okupace i protihitlerovský. »Během první světové války pomáhal jako právník, i jako člověk, rodinám vězněných, například rodině Masarykově a Rašínově,« uvedl Pavlíček.

Šámal se zasloužil o vznik samostatného československého státu, po jeho vzniku se stal členem Revolučního Národního shromáždění, jež položilo základy demokratického uspořádání republiky, zrušilo výsady šlechtě a otevřelo cestu k sociálním reformám, pokračoval předseda Nadání. Šámal stál také u zrodu demokratického uspořádání Prahy, protože krátkodobě stanul v jejím čele. »Zasloužil se o založení a upevňování demokracie v čs. státě, stal se symbolem čs. republikanismu. Desku právě v místě, kde působil, si zaslouží,« prohlásil Pavlíček a zkritizoval postoje, které i dnes, nebo právě dnes prezentují někteří veřejně činní lidé: totiž, že prý jsme měli zůstat v monarchii nebo se připojit k Německu. »Příklon těchto lidí k adoraci monarchie připomíná druhou republiku a první dny protektorátu pod Neurathovým vedením s jeho politikou odnárodňování. Proto odhalení pamětní desky má i hodnotu aktuální,« zdůraznil Pavlíček a podobné názory odsoudil.

Nacistická perzekuce rodiny

»Přemysl Šámal odmítal exily a emigraci, vždy chtěl být se svým národem,« navázala předsedkyně Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých Zdeňka Valouchová. Šámal po 20 letech služby v prezidentské kanceláři (od roku 1919), po mnichovském diktátu a zvolení Emila Háchy prezidentem, kancléřskou funkci opustil a ve vysokém věku neváhal se zapojit do odboje, uvedla. V lednu 1940 byl gestapem zatčen, podrobován po čtyři měsíce nepřetržitým výslechům v Petschkově paláci a na Pankráci, aniž by cokoli prozradil, a poté převezen do Berlína, kde na následky týrání zemřel. Rozsudku nacistického soudu a předem určenému trestu smrti tak unikl, napsal v publikaci historik a archivář docent Václav Ledvinka.

Nacisty byla perzekvována i rodina, syn prof. Jaromír Šámal byl v červnu 1942 v době heydrichiády zatčen a zastřelen na Kobyliské střelnici, snacha prošla několika koncentračními tábory, osvobození se dožila. Jejich dvě děti byly dány do Německa na »převýchovu« a po válce nalezeny a vráceny do Československa.

Zasloužil se o proměnu Hradu

Kancléř Šámal měl vliv nejen na výkon prezidentské funkce Masaryka a Beneše, ale také má zásluhu na proměně Pražského hradu, neboť napomáhal velkorysé přestavbě areálu tak, aby byla zachována jeho historická hodnota a současně aby vzniklo reprezentační zázemí hlavy státu, řekl bývalý vedoucí kanceláře prezidenta Václava Klause Jiří Weigl. »Pamětní deska je pouze nepatrnou splátkou.«

Aktu, jehož slavnostní atmosféru umocnil zpěv členů a členek Sboru Univerzity Karlovy pod vedením dirigenta Haiga Utidjiana, přihlížela též manželka kancléřova vnuka Jana Šámalová. »Jméno Šámal pokračuje, protože máme syna a dva vnuky,« řekla našemu listu s poznámkou, že o zásluhách Přemysla Šámala se u nás prakticky vůbec nehovoří.

Přítomní účastníci z akademické a vědecké sféry se shodli, že tento muž by si zasloužil velkou monografii, což je úkol, který čeká na své budoucí zpracovatele.

