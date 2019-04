FOTO - Pixabay

První vlaštovka pro potřeby umírajících?

Zveřejnění standardů mobilní specializované paliativní péče, podle nichž by mělo zemřít doma alespoň 80 procent klientů mobilních hospiců, považuje stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková za »takovou opožděnou první vlaštovkou v celé dosud velmi málo řešené, a přitom tolik potřebné, problematice péče o umírající«.

Dokument vytvořený ministerstvem zdravotnictví spolu s Českou společností paliativní medicíny a Fórem mobilních hospiců stanoví také, že by o pacienty a jejich rodiny v době umírání měl pečovat tým odborníků – lékař, sestra, sociální pracovník, ale také psycholog, kaplan nebo fyzioterapeut.

Materiál bude vodítkem nejen pro pojišťovny, ale také pro pacienty a jejich rodiny. Srozumitelným způsobem ukáže, jakou kvalitu poskytované péče mohou očekávat od mobilních hospiců, které pečují o nemocné a umírající. »Standardy jsou důležitým milníkem pro veřejnost, a to především pro pozůstalé. Mohou se přesvědčit, jestli například jejich maminka dostala maximum péče k důstojnému odchodu,« uvedla v tiskové zprávě předsedkyně Fóra mobilních hospiců Monika Marková.

Většina Čechů neumírá doma

Stínová ministryně zdravotnictví připomněla, že díky iniciativě a několikaletému projektu VZP bylo dosaženo toho, že je nyní i mobilní hospicová péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění. »Většina Čechů totiž zatím umírá v nemocnicích a ne doma, jak by si sami přáli. Přitom ale stále nemáme systémově nastavenou paliativní péči v lůžkových zdravotnických zařízeních, i když projekt vedoucí ke standardizaci a financovaný z Evropských fondů vznikl již v roce 2016. Podobně tomu je s nastavením paliativní péče v domovech pro seniory, kde nám též umírá velké množství lidí, a přitom zde téměř neexistuje komplexní organizační, personální a finanční zabezpečení této péče,« uvedla Marková. Je také podle ní prokázáno, že pouze 20 procent umírajících potřebuje specializovanou péči, ostatní by zvládl správně poučený a potřebnými pravomocemi vybavený praktický lékař ve spolupráci s odborníky. V této věci si tak zaslouží pozornost projekt Paliativní praktik, do kterého se již zapojily stovky praktických lékařů. »Je tedy jasné, že v České republice je nutné paliativní péči nastavit jako systém, včetně finančního či organizačního zabezpečení a vytvoření standardů nejen pro mobilní hospicovou péči,« dodala stínová ministryně KSČM.

Dosáhnout maximálního možného pohodlí

Standardy vycházejí z dokumentů z let 2015 a 2016, rozšiřují se o nejnovější poznatky ze zahraničí nebo aktuální legislativu. Základem péče je plán, který vzniká v souladu s přáními pacienta a jeho rodiny. Jeho součástí jsou i řešení nečekaných krizí jako vážné zhoršení bolesti či akutní změna zdravotního stavu. Po smrti pacienta tým pomáhá rodině s truchlením. »Cílem péče o umírajícího pacienta je mírnění nepříjemných tělesných projevů nemoci a dosažení maximálního možného pohodlí,« píše se v dokumentu.

Paliativní péče se využívá u pacientů, jejichž prognóza je kratší než půl roku. Nejčastěji ji potřebují pacienti s pokročilými nádorovými onemocněními, neurodegenerativními nemocemi jako je roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, demence, AIDS, nebo u konečného stádia chronických orgánových selhání a v případě kombinace více nemocí u velmi starých pacientů.

V pilotním provozu byla péče hrazena v letech 2015 až 2016. V současné době má úhradu u jedné či více pojišťoven přiznáno asi 15 zařízení. Fórum mobilních hospiců sdružuje 35 těchto zařízení ze všech krajů kromě Libereckého. Loni pečovaly o více než 2200 nevyléčitelně nemocných.

(jad)