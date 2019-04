Společné foto oceněných a představitelů vedení kraje. FOTO - Petr KOTALA

Kam nesvítí reflektory slávy

Moravské divadlo v Olomouci přivítalo významné osobnosti a kolektivy kulturního života regionu. Slavnostního večera se zúčastnili nejen budoucí držitelé Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury, ale také představitelé Olomouckého kraje, měst Olomouce, Přerova, Prostějova, Šumperka a Jeseníku a široká veřejnost.

Ceny byly udělovány Olomouckým krajem ve spolupráci s prostějovskou agenturou TK Plus již potřinácté. Moderátorem slavnostního večera byl již tradičně Marek Eben, hostem kulturní události byla Tereza Kostková, oblast hudby reprezentoval Vašo Patejdl. Ceny byly hejtmanstvím udělovány již tradičně v 10 kategoriích. »Poděkování a uznání si zaslouží nejen vítězové jednotlivých kategorií, ale také všichni nominovaní a vlastně každý člověk, který se v našem regionu na pořádání kulturních akcí podílí,« řekl během slavnosti hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO).

Cenu hejtmana Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury obdrželi dvě významné osobnosti – legenda uničovského hudebního života Jan Morávek a fotograf Jiří Vojzola in memoriam. Uničovský hudebník a pedagog Jan Morávek je zakladatelem unikátního kulturního projektu Kruh přátel hudby. Dokázal i do malých vesnic přivézt vynikající české umělce známé na nejlepších světových pódiích a za pomoci Nadace Český hudební fond zpřístupnit vážnou hudbu opravdu všem. Nositel ceny se v letošním roce dožívá 90 let a stále se o dění kolem Kruhu přátel hudby zajímá. Jiří Vojzola vystudoval Filozofickou fakultu UP v Olomouci. Od 70. let minulého století se systematicky věnoval fotografování sportu. Jeho snímky byly zastoupeny na mnoha výstavách pořádaných Českým olympijským výborem, často bývaly zařazovány v řadě předních českých a světových sportovních magazínů i v mnoha knižních publikacích se sportovní tématikou.

Velký ohlas mělo udělování Ceny za výjimečný počin roku v oblasti umění – hudba, kdy cenu získal tenorista Jakub Rousek. Operní pěvec byl v roce 2018 nominován na Cenu Thálie za svůj výkon v roli Manoliose v inscenaci Řecké pašije. Od roku 2005 je členem sboru Moravského divadla v Olomouci, v roce 2008 se stal sólistou opery i operety. Cenu mu předával hudební host večera Vašo Patejdl. »Z toho mám velkou radost, jsem totiž skalní elánista. Zpaměti znám přes 90 procent jejich písniček,« řekl Rousek.

Cenu za celoživotní přínos převzal prostějovský rodák, scenárista a spisovatel Vladimír Körner, který na jevišti olomouckého Moravského divadla vstoupil do Dvorany slávy. Oceněný je autorem více než 30 filmových a televizních scénářů a vydal téměř dvě desítky prozaických knih. Získal řadu domácích i mezinárodních ocenění, za všechny jmenujme cenu Český lev 2014 za mimořádný přínos české kinematografii. V letošním roce oslaví 80. narozeniny. »Já na ty ceny moc nejsem, ale tahle stojí za to,« řekl autor Údolí včel, Lékaře umírajícího času nebo Zániku samoty Berhof.

Od první chvíle bylo napínavé hlasování o Ceně veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury. První místo získal Street art festival – projekt, který už téměř 12 let oslavuje pouliční umění. Radost z vítězství v této kategorii neskrývala spolupořadatelka akce Romana Junkerová. Druhé místo obsadila výstava olomouckého Muzea umění Rozlomená doba 1908-1928/avantgardy ve střední Evropě. Na třetím místě skončila expozice Vědecké knihovny v Olomouci s názvem Sbohem monarchie.

Cenu za výjimečný počin v oblasti umění – divadlo získal divadelní soubor Divadlo Václav, z. s. Tento soubor vznikl v roce 1998 a postupně se začal zúčastňovat soutěží a přehlídek krajské i celostátní úrovně. Vrcholným úspěchem bylo pozvání do Činoherního klubu v roce 2014 a na přehlídku amatérských divadelních souborů tamtéž v roce 2018. Nejvýznamnější kulturní akcí souboru je Václavovský kulturní podzim, pořádaný od roku 2002, jehož součástí je svatováclavská divadelní pouť, Živý betlém a svatoštěpánské divadelní představení.

Cenu za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot převzalo Městské kulturní středisko Kojetín za projekt Brána do staréch časů na Hané. Pořadatelé projektu se zaměřili na rozvoj vztahu folklóru Hané k tradicím a každodenním činnostem našich předků. Návštěvníci se mohli seznámit s vařením povidel v kotli a jejich mícháním trdlem, škvařením sádla, praním na valše, šlapáním zelí, pečením chleba a buchet či stloukáním másla. Celou akci provázela vynikající nálada a vzpomínky pamětníků, kteří mnohé z těchto tradičních akcí ještě běžně pamatovali.

Cenu Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje – za figurální keramiku a betlemářství – obdržela Miroslava Vašíčková, která se věnuje výrobě keramiky od 70. let minulého století. Svou tvorbu zasvětila drobné plastice podle tradičních postupů. Nejčastěji staví z figurek betlémy, do nichž zařazuje architekturu blízkého okolí. Nechybí v nich hrady Bouzov a Úsov, kostely v Třeštině a v sousedních obcích, nebo domy v Mohelnici. Její betlémy lze nalézt v různých koutech světa. Od roku 1990 je členkou Českého sdružení přátel betlémů. Za svého působení zhotovila přes 1000 keramických betlémů.

Do Prostějova zamířila dvě ocenění. Cenu za výjimečný počin v oblasti umění – výtvarné umění obdržel Projekt Wolker, kdy ocenění převzal autor celého projektu Miloš Karásek, tvůrce sochy prostějovského básníka, který se z lavičky na náměstí T. G. Masaryka dívá na svůj rodný dům. Na počátku projektu bylo rozhodnutí Statutárního města Prostějova umístit na náměstí sochu básníka Jiřího Wolkera. Ing. arch. Miloš Karásek navrhl rozšíření zadání na komplexní projekt, jehož cílem by byla aktualizace díla Jiřího Wolkera. Vyvrcholení projektu představovalo odhalení sochy Jiří Wolker sedící a snící na náměstí. Tečkou za touto první fází projektu byl křest stejnojmenné publikace v Městské knihovně Prostějov v listopadu 2018.

Cena za výjimečný počin v oblasti umění – literatura byla udělena Karlu Kavičkovi a kolektivu za publikaci Jano Köhler. Kniha je unikátní nejen svým tématem a rozsahem zpracování, ale také grafickým provedením. Je uceleným pohledem na život a dílo umělce. Publikace, na jejímž vzniku se podílela celá řada osob a institucí, je přínosná nejen odborným a nadčasovým zpracováním, ale také prezentací tvorby opomíjeného moravského umělce, jehož inspirativní život a dílo si zaslouží pozornost v rámci evropského kontextu. Do Prostějova tedy zamířila dvě výše uvedená ocenění.

Cenu za výjimečný počin roku v oblasti umění – film, rozhlas a televize převzal Jan Haluza za film Případ pro Jáchyma Semiše: Dóm přízraků. Jan Haluza vystudoval filmovou vědu na UP v Olomouci, pracuje jako režisér, dramaturg a specialista na VFX pro řadu českých filmových a televizních produkcí. Snímek představuje pilotní díl detektivní série, odehrávající se v komiksově stylizovaném světě s prvky retra a steampunku. V titulní roli mladého vyšetřovatele se představí Martin Donutil. Natáčelo se v Olomouci, na zámku v Čechách pod Kosířem, na zřícenině kláštera Kartouzka v Dolanech, na olomouckém Václavském náměstí či ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

Jednatel pořádající agentury TK Plus Miroslav Černošek řekl: »I přes všechny složité civilizační pasti je kultura stále s námi, máme šanci chodit do galerií, koncertních síní, knihoven, vnímat zušlechtěné prostředí kolem nás. I proto mají ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury značný význam v kulturním snažení Olomouckého kraje. Čím jsou ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury více než užitečné? Že ukazují i na oblast amatérské umělecké činnosti, která má kořeny v místech, kde žijeme, je pevnou součástí každodenního života, posiluje naši každodenní kulturní vyspělost. Nesvítí na ni reflektory slávy, o to je však upřímnější a co je hlavní – pomáhá vychovávat a utvářet všechny v blízkém okolí.«

Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Petr Vrána (ANO) v rámci slavnostního večera mj. uvedl: »Barokní filozof a prozaik Baltasar Gracián řekl, že ‚Člověk se rodí jako divoch a teprve kultura ho povznese nad šelmu.‘ Když se podívám na letošní držitele Cen kultury Olomouckého kraje, mám pocit, že se již jako kulturní bytosti narodily. Všichni vítězové letošních cen kultury tvoří jen špičku ledovce. Někteří buď sami, nebo dosahem svého díla dalece překročili hranice našeho území, jiní zase oživují oblast, v níž žijí; další zasvětili kultuře celý svůj život, zatímco ostatní jí věnují drahocenný volný čas.«

Jako občané Olomouckého kraje si můžeme jenom přát, aby také letošní rok byl bohatý na kulturní počiny ve všech oblastech umění.

Josef AUGUSTIN, člen kulturní komise Rady města Prostějova