Volební vypětí zabíjelo

Deset dní poté, co Indonésie uspořádala největší jednodenní volby na světě, zemřelo více než 270 členů volebních komisí, převážně na nemoci z vyčerpání. Způsobily je dlouhé hodiny práce na ručním sčítání milionů hlasovacích lístků.

Země, kde žije 260 milionů obyvatel, chtěla snížit náklady a ve volbách 17. dubna poprvé spojila prezidentské, parlamentní i místní volby. Do asi 800 000 volebních místností přišlo hlasovat 80 % ze 193 milionů oprávněných voličů a každý z nich vyplnil pět hlasovacích lístků. Členové volebních komisí museli počítat hlasovací lístky ručně. Do sobotní noci zemřelo na nemoci způsobené přepracováním 272 z nich a dalších 1878 onemocnělo, uvedla volební komise. Ministerstvo zdravotnictví vydalo 23. dubna oběžník, v němž vyzvalo zdravotnická zařízení, aby nemocným členům komisí věnovala co největší péči, ministerstvo financí pracuje na odškodnění rodin zesnulých.

