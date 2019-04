Zákon akce a reakce

Okamurova SPD svolala ve čtvrtek na Václavské náměstí v rámci zahájení své předvolební kampaně k volbám do EP vskutku velké šajby ultrapravicového nacionalismu z celé Evropy. Někdejší finalistku prezidentské volby ve Francii Marine Le Penovou, které doma ve Francii dochází šťáva, a tak zadoufala, že v Praze najde nové dostatečně vystrašené obecenstvo, nizozemského fanatického populistu a extremistu Geerta Wilderse či z domácí scény pseudovlasteneckou kapelu Ortel Tomáš Ortela, spojeného kdysi přímo s neonacistickou scénou. Ten ovšem podle mnoha pozorovatelů nehrál čistě z přesvědčení, totiž zadarmo…

Ať tak či tak, sestava to byla vskutku odstrašující. Plná naštěstí jen několika stovek příchozích, kteří (a najdeme mezi nimi i zvolené české zákonodárce) například preventivně srovnávají migranty prchající před válkami, hladem a žízní s »invazivními nepůvodními druhy rostlin a zvířat«, pročež zdůrazňují, že tedy i oni, aby nevytlačili původní obyvatelstvo Evropy, by měli mít také zakázaný vstup na území EU… Dojemná starost o Unii, kterou SPD zároveň druhým dechem chce zrušit, jak také na Václaváku nejednou zaznělo. Prostě každému slíbíme, co chce slyšet, a ostatní, kdyby to nestačilo, preventivně v rámci našeho obchodování se strachem nahlodáme tak, až podlehnou taky.

Lze se proto divit, že v rámci zákona akce a reakce svolali nelhostejní levicoví aktivisté protiakci? Nikoli. Tím spíš, když šlo o akci nenásilnou, pojatou jako protestní happening, sympaticky nazvanou Hluková olympiáda 2019.

Svolal ji, vedle jiných, neformální kolektiv pod názvem Emil nerad fašisty (ENF) a účastníci se při ní v patřičném sportovním oděvu skutečně vyžívali v řadě sportovních klání – jako sborovém vypískávání či tónovém skoku do výšky.

Ne, neznamená to, že musíme být zrovna »vítači«, ale je fakt, že dát veřejně najevo, že nesouhlasíme s politiky, kteří za pomoci lží a manipulací rozdmýchávají strach a následně jako falešnou alternativu nabízejí autoritářství a rasismus, by měla být samozřejmost. Proto jsem moc rád, že mezi desítkami oponentů dostaveníčka SPD nechyběli ani mladí komunisté. A mezi nimi (za podpory místopředsedkyně ÚV KSČM Kateřiny Konečné na sociálních sítích) i kandidát do EP na kandidátce KSČM – Česká levice společně! Arťom Korjagin.

Protože je neoddiskutovatelné, že »každý, kdo sympatizuje s krajní pravici, se vzdaluje od solidární levice. A mlčet znamená nechat tuhle nákazu působit,« jak napsal včera na Facebooku jiný nejmenovaný český zákonodárce…

Roman JANOUCH