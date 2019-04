Ilustrační FOTO - Pixabay

Desítky milionů lidí na celém světě stále ještě dobývají nerosty ručně

Více než 40 milionů lidí na celém světě pracuje v řemeslné a drobné těžbě, kde se nerosty včetně zlata, diamantů a kobaltu často dobývají ručně. Vyplývá to ze zprávy Světové banky (SB) a mezinárodní rozvojové organizace Pact.

Rozmach drobné těžby, zejména v chudších zemích Jižní Ameriky, Afriky a Asie, v posledních letech způsobil růst poptávky po kovech.

Tyto doly jsou životně důležitým zdrojem příjmů pro komunity, řada z nich ale pracuje mimo zákon a do skal, půdy a řek z nich unikají chemikálie. Pracovní podmínky přitom podle zprávy bývají děsivé. Získané kovy a kameny se často pašují přes hranice, a to i ve velkém a někdy to činí i zločinné organizace.

Světová banka a organizace Pact připouštějí, že o tom, kolik lidí v malých dolech pracuje, moc informací není. Dřívější odhady, které byly neúplné a vycházely ze zastaralých dat, byly výrazně pod zmíněnými 40 miliony.

V drobné těžbě pracuje v jižní Asii 16,3 mil. lidí, z toho 12 mil. v Indii a 9,8 mil. ve východní Asii a Tichomoří, uvádí zpráva. Dalších 9,9 mil. tam pracuje v subsaharské Africe, zhruba dva miliony v Latinské Americe a Karibiku, 1,9 mil. na Blízkém východě a v severní Africe a 100 000 ve východní Evropě a ve Střední Asii. Třicet procent z celkového počtu jsou ženy.

K nerostům, které se těží v malých a řemeslných dolech, patří zlato a diamanty, používané pro výrobu šperků i jako investice, uvádí agentura Reuters. Dále je to cín, wolfram, tantal a kobalt, a to pro potřeby průmyslu, výrobu elektroniky a baterií pro elektromobily.

(ici)