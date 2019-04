Ilustrační FOTO - Pixabay

Na světě jsou první vodíkové kamiony

Automobilky Toyota a Kenworth vyvinuly první těžké nákladní vozidlo poháněné vodíkovými palivovými články. Deset nových nákladních aut z ověřovací série bude ve Spojených státech sloužit k přepravě nákladu z přístavů Los Angeles a Long Beach.

Toyota to uvedla v tiskové zprávě. Kamiony mají dojezd přes 480 kilometrů na jedno natankování. To je více než dvojnásobek typického denního nájezdu absolvovaného podobnými vozidly v reálných podmínkách přepravy na krátké vzdálenosti. Výkon vozidel by se měl minimálně vyrovnat vozidlům na naftu, přitom však jedinými emisemi je čistá voda.

Společnost Shell zároveň v Kalifornii zprovozní dvě nové velkokapacitní vodíkové čerpací stanice pro vysoké zatížení. Připojí se ke třem čerpacím stanicím společnosti Toyota Logistics Services (TLS) v přístavu Long Beach a výzkumného střediska Gardena R&D.

Přístav Los Angeles dostal na projekt bezemisních nákladních aut grant 41 milionů dolarů (945 mil. Kč) v rámci kalifornské klimatické iniciativy California Climate Investments, která má za cíl snížení emisí skleníkových plynů.

Technologie elektromobilů s vodíkovými články se dosud uplatňovala především u osobních aut. Toyota nabízí na vodík osobní vůz Mirai, konkurenční Hyundai má vůz Nexo, Honda model Clarity a Mercedes GLC F-Cell. Překážkou rozšíření je vedle ceny i nízký počet čerpacích stanic.

(ici)