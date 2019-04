Ilustrační FOTO - Pixabay

Potápěči prohledávají výpusť u hotelu Pyramida, hledají dělníka

Potápěči pražských hasičů prohledávají šest metrů hlubokou výpusť na dešťovou vodu u hotelu Pyramida v Praze. Hledají dělníka, který pracoval na rekonstrukci hotelu a spadl do kanalizační stoky. Vyplývá to z informací pražských hasičů na twitteru a vyjádření mluvčího pražské policie Jana Rybanského. Podle mluvčí pražské záchranné služby Jany Poštové spadli do výpusti dva muži, jeden z nich už byl vyproštěn a převezen do nemocnice.

"Třicetiletý muž byl po vyšetření a zajištění tepelného komfortu převezen s podchlazením a oděrkami do Ústřední vojenské nemocnice," uvedla záchranná služba na twitteru k jednomu z dělníků. Po druhém muži hasiči pátrají.

Policie přijala oznámení o události zhruba v 11:00. "Podle oznámení jeden z dělníků spadl do kanalizační stoky a měla ho odplavit voda," řekl ČTK Rybanský.

Na místě jsou potápěči a lezci pražských hasičů a takzvaný USAR tým, který se zaměřuje na vyhledávání a vyprošťování lidí uvězněných v sutinách, při přírodních katastrofách či nehodách. "Ve spolupráci s pracovníky Vodovodů a kanalizací provádíme systematický průzkum kanalizace. Na případ jsou nasazeny tři jednotky hasičů včetně potápěčů," uvedli hasiči na twitteru. Do kanalizace vstupují na několika místech, podle informací serveru novinky.cz jim práci ztěžuje silný proud vody v kanalizaci.

Potápěči pražských hasičů loni například prohledávali podzemí Motolského potoka, kam přívalový déšť smetl hledače kešek.

