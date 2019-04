Ilustrační FOTO - Pixabay

Vyšší dotace na práci postižených

Státní příspěvky zaměstnavatelům na plat lidí se zdravotním postižením se možná zvýší. Mohly by dosáhnout až 12 800 korun měsíčně místo nynějších 12 000 Kč. V novele zákona o zaměstnanosti to navrhuje skupina poslanců ze šesti sněmovních klubů.

Na příspěvky má nárok zaměstnavatel, který na chráněných pracovních místech zaměstnává víc než polovinu lidí se zdravotním postižením z celkového počtu pracovníků. Zvýšení dotace má nahradit letošní růst minimální mzdy o 1150 korun na 13 350 korun.

Zvyšování minimální mzdy lze podle autorů novely vnímat jako pozitivní krok ve smyslu zlepšení životních podmínek lidí se zdravotním postižením. Na druhou stranu je ale podle nich skutečností, že v rámci chráněného trhu práce působí také zaměstnavatelé, jejichž činnost se blíží pracovní terapii. Jedná se o subjekty zaměstnávající ve větší míře zaměstnance často uznané ve druhém či třetím stupni invalidity, tj. osoby s nejnižším pracovním potenciálem. »Produktivita práce těchto zaměstnanců ve většině případů neodpovídá minimální mzdě, a proto je ekonomická stabilita těchto zaměstnavatelů zcela závislá na příspěvku poskytovaném Úřadem práce ČR. Změna výše minimální mzdy, tedy zvýšení osobních nákladů na zaměstnávání osob se zdravotním postižením nepodložené alespoň částečným zvýšením tržní hodnoty jejich práce, může mít negativní dopady na zaměstnanost osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce,« uvedli předkladatelé z klubů ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL a STAN v čele se sociální demokratkou Alenou Gajdůškovou.

Zároveň podotkli, že za poslední tři roky vzrostla zaměstnavatelům působícím na chráněném trhu práce minimální mzda o 4200 Kč, přičemž zvyšování příspěvku této výše nedosahovalo. Navrhovaný růst příspěvku by tak měl podle nich odvrátit hrozbu snížení zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením.

Automatická valorizace podpory

»Vnímáme potřebu pomoct zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a tato podpora je jedna z hlavních, kterou můžeme nabídnout v rámci celého systému podpory zaměstnávání těchto osob. Víme, že v této oblasti se udělalo spoustu opatření tak, aby docházelo ke konci zneužívání tohoto systému například fiktivním zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, proto tato podpora jde přímo pro zaměstnavatele, kteří se opravdu snaží pomoci osobám se zdravotním postižením,« řekla našemu listu stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová, která je pod novelou rovněž podepsána.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Dodala, že se jedná o navýšení, které jde ruku v ruce se zvyšováním minimální mzdy. V této souvislosti podotkla, že poslanci již komunikují s ministerstvem práce o tom, že by bylo vhodnější zavést automatickou valorizaci podpory na základě zvyšování minimální mzdy. »Do budoucna by se tak zabránilo tomu urputnému snažení některých zákonodárců, aby se podpora navyšovala alespoň o nějakou částku,« vysvětlila Aulická. Zároveň se podle ní chtějí poslanci bavit také o možné bonifikaci zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením, aby měli ještě větší motivaci zaměstnávat tyto osoby, umožňovat jim ještě lepší podmínky a celý proces zdokonalovat.

Zvýšení od příštího roku

Novela by měla začít platit čtvrt roku po schválení, předkladatelé se však podle Aulické shodli na tom, že by to mělo být až od ledna příštího roku. »Uvědomujeme si, že to je poslanecká iniciativa a víme, že pro tento rok s tímto navýšením státní rozpočet nepočítá. Věříme, že tento rok zaměstnavatelé s nynějšími podporami zvládnou a nebudou muset svoji činnost ukončit,« uvedla Aulická.

Reálný dopad na státní rozpočet autoři odhadli na 336 milionů korun ročně. Příspěvek až 12 000 korun měsíčně mohou zaměstnavatelé dostávat od loňska. Předtím činil nejvýše 9500 korun. V případě zaměstnávání zdravotně znevýhodněných lidí činí příspěvky na plat až 5000 korun a předloha jejich výši nemění. Poslaneckou novelu nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci.

(jad)