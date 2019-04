Ilustrační FOTO - Pixabay

Je málo slyšet hlas evropského občana

Negativa z regulatorních opatření Evropské unie začínají pro české podnikatele převažovat nad pozitivy členství v Unii. Na konferenci nazvané 15 let v EU – příběh české ekonomiky, kterou pořádá Česká podnikatelská reprezentace při EU, řekl to prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Ekonomicky však bylo podle Dlouhého členství ČR v EU přínosné. Dlouhý vyzval k reformám fungování EU, konkrétně zmínil úpravy fungování vnitřního trhu a odstranění skrytého protekcionismu. »Oslavy 15 let členství v EU připomínají situaci na Titaniku, kdy se na palubě tančí, ale v podpalubí už je voda,« dodal.

Podle poslance, stínového ministra financí KSČM Jiřího Dolejše, je třeba vyhodnotit, proč liberální pravice a vyhraněná pravice kritizuje evropskou regulaci. »To je tradice už do Václava Klause, který chtěl Evropu bez regulací. I Vladimíru Dlouhému a některým dalším se líbí volný trh, volný prostor pro kapitál, ale mají averzi vůči regulacím. Přitom právě proti velkému kapitálu je nutná regulace z nadnárodní úrovně, aby se nedala obcházet,« tvrdí Dolejš s tím, že ze zmíněného druhu kritiky čte jakousi zastydlou víru v řešení volným trhem. To je podle něj takový ten ekonomický neoliberalismus, který však ve světě stejně nefunguje.

Stínový ministr financí KSČM Jiří Dolejš.

»Členství v EU násobně zvýšilo vliv Česka,« řekl na konferenci bývalý eurokomisař a bývalý premiér Vladimír Špidla. Podle eurokomisařky Věry Jourové se ČR posunula, měřeno hrubým domácím produktem, ze 60 procent průměru původní evropské patnáctky na 83 procent. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula uvedl, že členství ČR v Unii je jednoznačně správné. »Kdo tvrdí opak, měl by definovat, kam chceme patřit,« poznamenal. Dodal, že blížící se druhé předsednictví ČR v EU by mělo být plnohodnotné. »Musíme ukázat, že víme, co chceme,« podotkl.

Šance je ve větší demokratičnosti rozhodování

»Je pravda, že naše členství ve společném evropském soustátí mělo jisté přínosy, doložit lze, že se zrychlilo sbližování ČR s evropskými zeměmi. Nyní jsme na 90 procentech evropské osmadvacítky. Ale je to sbližování, které není bez problémů, z EU nepřicházejí jen dobré věci,« prohlásil Dolejš. A za hlavní problém označil kvalitu evropského rozhodování. Je přesvědčen o tom, že v Evropě je mnohdy málo slyšet hlas evropského občana a řada členských států EU je pod tlakem těch velkých, popř. evropské byrokracie jako celku. »Z toho logicky vyplývá, že i když být ve společném evropském domě je potřebné, tak aby EU měla šanci na budoucnost, musí se změnit zejména v oblasti větší demokratičnosti evropského rozhodování,« zdůraznil komunistický poslanec.

Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004. Podnikatelé i analytici se již shodují na tom, že účast na jednotném evropském trhu bez cel a netarifních bariér je hlavním přínosem vstupu ČR do EU. Opakovaně kritizují regulaci z Bruselu. »Největším a nejcennějším úspěchem evropského projektu, ze kterého významně těží ČR, je jednotný trh,« řekla již dříve analytička Hospodářské komory Karina Kubelková.

(ku)