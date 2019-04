Ilustrační FOTO - pixabay

Barcelona v semifinále LM vyzve Liverpool, Tottenham přivítá Ajax

Fotbalisté Barcelony v sobotu obhájili španělský titul a ve středu doma zahájí semifinále Ligy mistrů proti loňskému finalistovi Liverpoolu. Už v úterý se v Londýně utkají Tottenham s největším překvapením tohoto ročníku Ajaxem Amsterodam. Oba zápasy začnou ve 21:00.

Barcelona, která se stala mistrem po výhře 1:0 nad Levante, je podle sázkových kanceláři největším favoritem na celkový triumf v Champions League. Katalánci ale doma ještě Liverpool ze čtyř dosavadních zápasů ani jednou neporazili.

"Liverpool je hodně silný soupeř. Jeho ofenzivní hráči ukazují v posledních dvou letech potenciál. Loni postoupili do finále a i tento ročník mají povedený. Rovněž bojují o titul v Premier League. Bude to velmi atraktivní, ale i hrozně náročný souboj," řekl trenér Barcelony Ernesto Valverde, jehož tým ve čtvrtfinále vyřadil jiný anglický celek Manchester United po výhrách 1:0 venku a 3:0 doma.

Pokud chce Liverpool pomýšlet na úspěch, bude muset eliminovat rozjetého barcelonského kapitána Lionela Messiho. Argentinský útočník je s deseti zásahy nejlepším střelcem tohoto ročníku LM, v celé sezoně pak nasázel 46 soutěžních gólů ve 45 utkáních. Messi je také expertem na anglické celky, kterým dal 24 branek ve 32 pohárových zápasech.

"Hodně týmů se už pokoušelo Messiho zastavit, ale nikomu se to opravdu nepovedlo," podotkl kouč Liverpoolu Jürgen Klopp. "Můžeme Barcu porazit, ale víme, že to bude hodně těžké. Jsou kvalitní tým s velkými individualitami a doma jsou silní, ale myslím, že nepotkali moc soupeřů, kteří hrají jako my," doplnil záložník James Milner. "Reds" loni ve finále prohráli s jiným španělským gigantem Realem Madrid 1:3.

Ajax nejprve v osmifinále šokoval favorizovaný Real Madrid, když po domácí porážce 1:2 na stadionu šampionů z posledních tří ročníků LM vyhrál 4:1. Čtvrtfinále amsterodamské mužstvo zahájilo remízou 1:1 s Juventusem, který pak v Turíně opět nečekaně zdolalo 2:1. V semifinále se Ajax představí poprvé od roku 1997.

"Dostat se do semifinále Ligy mistrů je obrovský úspěch. Víme, že nás čeká skvělý soupeř. Tottenham je pro nás velkou výzvou, jsou úžasní. My jsme outsideři, ale to jsme byli i proti Realu a Juventusu," konstatoval kouč Ajaxu Erik ten Hag.

Tottenham ve čtvrtfinále zase překvapivě vyřadil Manchester City. Svěřenci Mauricia Pochettina nejprve anglického rivala doma zdolali 1:0 a v dramatické odvetě jim stačila k postupu i porážka 3:4. Spurs poprvé postoupili do semifinále novodobé LM, mezi nejlepší čtyřkou soutěže byli pouze před 57 lety, kdy vypadli s Benficou Lisabon.

Podle Pochettina není spravedlivé, že Ajax si odložil víkendový ligový zápas proti De Graafschapu a bude mít osmidenní pauzu, zatímco Tottenham v sobotu hrál s West Hamem, kterému podlehl 0:1, a přišel o čtyřzápasovou vítěznou sérii na novém stadionu.

"Fotbal v Evropě je úplně jiný než v Anglii. Realita je taková, že budou mít víc času na přípravu a nebudou riskovat. Není to fér, což bych řekl i v případě, kdybychom my měli týden na přípravu a Ajax hrál v sobotu," prohlásil argentinský kouč, kterému bude chybět zraněný Harry Kane i další útočník Son Hung-min kvůli trestu za žluté karty.

(čtk)