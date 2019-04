Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vůdce IS Bagdádí se po pěti letech objevil na videu, slíbil mstu

Vůdce Islámského státu (IS) abú Bakr Bagdádí se po pěti letech objevil na propagandistickém videozáznamu. Na videu potvrzuje, že bitva v obci Baghúz, která byla poslední baštou islamistů v Sýrii, skončila. Slibuje nicméně pomstít bojovníky IS, kteří byli zabiti nebo uvězněni. Velikonoční útoky na Srí Lance byly podle něj odvetou za ztráty Islámského státu v Baghúzu. Záznam zveřejnila propagandistická agentura IS Al-Furkán. Jak poznamenala agentura Reuters, pravdivost videa nebylo možné nezávisle ověřit.

Kdy byl 18minutový videozáznam natočen, není jasné. Bagdádí na něm nicméně zmiňuje některé nedávné události jako například vítězství Benjamina Netanjahua v izraelských parlamentních volbách, pád alžírského prezidenta Abdal Azíze Butefliky i sudánského vůdce Umara Bašíra. Hovoří rovněž o nedávných útocích na Srí Lance, při nichž zahynulo přes 250 lidí.

Vůdce Islámského státu (IS) abú Bakr Bagdádí. FOTO - Wikimedia commons

Muž identifikovaný jako Bagdádí sedí na záznamu na zemi a pomalu hovoří ke skupině svých stoupenců, po boku má pušku. Uznává, že skupina přišla o takzvaný chalífát v Iráku a Sýrii, nicméně dodává, že bitva se Západem a jeho spojenci ještě zdaleka neskončila.

"Pravdou je, že bitva mezi islámem a jeho stoupenci a křižákem a jeho lidmi je dlouhou bitvou. Bitva o Baghúz skončila a ukázala brutalitu a barbarství křižáckého národa vůči muslimskému národu," říká Bagdádí. "Na druhou stranu (ale bitva) ukázala odvahu, statečnost a vytrvalost muslimského národa," dodává vůdce IS.

List The New York Times poznamenal, že plnovous Bagdádího je mnohem šedivější než před pěti lety, kdy na naposledy zveřejněném záznamu hovořil ke svým stoupencům v mešitě v iráckém Mosulu.

V minulosti se objevilo několik spekulací na téma, zda je vůdce Islámského státu stále naživu. Podle bezpečnostních zdrojů se nejspíš ukrývá v nějaké odlehlé oblasti Iráku či Sýrie. Za informace vedoucí k Bagdádího dopadení vypsali Američané odměnu 25 milionů dolarů (576 milionů korun), vůdce IS je tedy nejhledanějším mužem na Zemi.

Islámský stát byl na vrcholu moci v roce 2014, kdy 29. června vyhlásil na dobytém území na severozápadě Iráku a na východě a severu Sýrie takzvaný chalífát. V Iráku byl IS definitivně poražen v prosinci 2017, zahynulo nejméně 80.000 lidí.

V Sýrii byl Islámský stát v říjnu 2017 vytlačen arabsko-kurdskou milicí z města Rakka, které dříve sloužilo jako hlavní bašta IS v Sýrii. Na posledním zbytku území, obci Baghúz na východě Sýrie, byl ale Islámský stát poražen až letos 23. března.

(čtk)