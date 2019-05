Ilustrační FOTO - pixabay

Diskutuje se o společném úložišti

Česká republika a Slovensko podle slovenského premiéra Petra Pellegriniho zvažují, že by mohly vyřešit společně otázku budoucího hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Při příležitosti úterního Evropského jaderného fóra v Praze to Pellegrini řekl novinářům.

Slovenský premiér považuje za neefektivní, aby ČR a SR investovaly miliardy do úložišť samostatně. Rozhovory obou zemí by podle něj mohly být na úrovni ministrů hospodářství, respektive průmyslu. »Je to extrémně technicky náročná a drahá záležitost. Proto se nám to jeví, že bychom měli diskutovat, jestli bychom neměli tuto situaci vyřešit společně. Je neefektivní, aby každá z našich zemí samostatně investovala miliardy,« konstatoval. Podle českého premiéra Andreje Babiše (ANO) zatím země v této věci nepokročily. »Jsme na tom úplně stejně jako Slováci, budeme to řešit,« uvedl.

Oba premiéři sdělili, že před jaderným fórem měli čas i na bilaterální jednání. Nejkonkrétnějšími projekty, které podle nich země spojují, jsou debata o společném podniku ČEZ a slovenské společnosti SPP na trhu energetických úspor, příprava nového jaderného zdroje v Jaslovských Bohunicích a vytvoření určitého bateriového řetězce při možné těžbě lithia v ČR.

Obce a spolky sdružené v Platformě proti hlubinnému úložišti v úterý upozornily, že kvůli tomu hrozí reálné riziko, že by v ČR mohlo být umístěno mezinárodní úložiště. Případná dohoda se SR nebo s dalšími zeměmi o uložení vysoce radioaktivních odpadů by podle platformy znamenala, že by se musela zrušit »pojistka« v atomovém zákoně, kterou je dovoz cizího jaderného odpadu za účelem uložení v ČR zakázán, reagoval v tiskové zprávě mluvčí platformy Martin Schenk.

Stát stále hledá lokalitu, obce a spolky ho kritizují

Výběr možné lokality pro hlubinné úložiště jaderného odpadu v ČR se táhne několik let. Rada Správy úložišť radioaktivních odpadů na konci ledna opět nerozhodla o snížení počtu vytipovaných míst pro úložiště z devíti na čtyři. Předseda rady a náměstek ministryně René Neděla tehdy uvedl, že rada chce mj. počkat na geofyzikální data, jež mají být k dispozici příští rok.

(ku)