Ilustrační FOTO - Haló noviny

Stát dá na dopravní stavby 100 miliard

Stát podle aktualizovaného rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury letos na dopravní stavby vynaloží téměř 100 miliard korun. Je to nejvíce od vzniku fondu v roce 2001. Původně schválený rozpočet počítal s výdaji kolem 87 miliard, výdaje se navýšily díky rozpočtovým opatřením.

Na úterním Žofínském fóru to řekl ředitel SFDI Zbyněk Hořelica. Aktualizovaný rozpočet počítá i s penězi na krajské silnice. Stát na zvýšení výdajů využije zejména rozpočtových rezerv z předchozího roku. Dalšími zdroji jsou vyšší příjmy z mýtného, dálničních známek či daňových výnosů. Hlavním zdrojem rozpočtu SFDI jsou státní peníze, ty budou tvořit více než 73 miliard korun. Dalších 23,6 mld. Kč SFDI získá z evropských fondů. Většina peněz by měla jít na rozestavěné projekty. Větší část financí bude z fondu směřovat na železnice, a to 43,5 miliardy. Dalších téměř 40 mld. Kč dostane Ředitelství silnic a dálnic. Na projekty na vodních cestách SFDI vyhradilo zhruba 1,4 mld. Kč. Zbylou částkou bude fond financovat ostatní projekty, a to například v letecké dopravě, cyklodopravě či v bezpečnosti dopravy.

Rozpočet počítá také s financováním krajských silnic. Na opravy silnic druhé a třetí třídy by kraje od státu měly letos dostat čtyři miliardy. Zhruba dvě miliardy chce stát vyplatit v dotacích z evropských fondů, další dvě miliardy budou z národních zdrojů, zejména z rozpočtových rezerv. V úterý SFDI krajům rozeslal dopis, ve kterém je žádá o představení jejich projektů. První peníze by kraje mohly dostat během května.

(ku)