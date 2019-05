Ilustrační FOTO - Haló noviny

Čech chce s Arsenalem udělat další krok k poslední trofeji

Fotbalová Evropská liga má ve čtvrtek na programu úvodní zápasy semifinále. Arsenal s Petrem Čechem přivítá Valencii a český brankář chce s "Kanonýry" udělat další krok k vysněné trofeji, kterou touží získat na závěr profesionální kariéry. V druhém semifinále se jiný londýnský klub a přemožitel pražské Slavie Chelsea představí na hřišti Frankfurtu.

Šestatřicetiletý Čech v poslední sezoně v kariéře chytá za Arsenal v pohárech, zatímco německý gólman Bernd Leno nastupuje v anglické lize. "Rád bych ukončil kariéru s trofejí nad hlavou. Byl by to nejlepší možný konec pro mě a fantastický úspěch pro klub," uvedl Čech, který už Evropskou ligu vyhrál v roce 2013 s Chelsea.

Právě na svůj bývalý klub by mohl narazit ve finále, které se bude hrát 29. května v Baku. "Proti Chelsea jsem chytal svůj první zápas za Arsenal. Bylo by pěkné, kdyby i ten poslední. A ještě krásnější by bylo vyhrát jej," podotkl Čech.

"Kanonýři" za sebou mají v anglické lize tři porážky v řadě, po kterých se propadli na páté místo tabulky mimo první čtyřku, jež zaručujíce účast v příští sezoně Ligy mistrů. Postup do prestižnější klubové soutěže si mohou zajistit triumfem v Evropské lize. Podobně jsou na tom ale i zbylí tři semifinalisté, kteří se rovněž v domácích soutěžích pohybují na hranici první čtyřky a účasti v Lize mistrů.

Arsenal čeká na trofej na evropské scéně od roku 1994 a triumfu v tehdejším Poháru vítězů Pohárů. "Evropská liga se zlepšuje každým rokem. A každý ji teď chce vyhrát, protože si zajistíte místo v příštím ročníku Ligy mistrů a také získáte trofej," konstatoval Čech.

Valencie půjde do zápasu s Arsenalem povzbuzena příznivou bilancí ze vzájemných zápasů, z pěti duelů v soutěžích UEFA prohrála jediný. "Hrát proti Arsenalu je skvělé, těším se na něj. Důležité bude dát gól. Půjdeme na hřiště běhat, umřít a zvítězit, abychom dosáhli na finále v Baku," prohlásil obránce Gabriel Paulista, který přišel do Valencie předloni právě z Arsenalu.

Chelsea stejně jako Arsenal může triumfem v Evropské lize zachránit jinak nepříliš vydařenou sezonu. "Blues" ve čtvrtfinále vyřadili Slavii po výhře 1:0 v Edenu a 4:3 doma. S Frankfurtem se ještě v soutěžích UEFA nepotkali.

"Vítězstvím v Evropské lize si můžeme udělat naši sezonu krásnou. Je to naše jediná šance, jak ještě něco můžeme vyhrát. Ale nemyslím si, že jsme favoritem na celkové prvenství," uvedl záložník Chelsea N'Golo Kanté.

Zatímco Chelsea v minulosti vyhrála Evropskou ligu, Ligu mistrů i Pohár vítězů pohárů, Frankfurt triumfoval pouze v sezoně 1979/80 v Poháru UEFA. "Cítíme, že jsme outsider, což je pro nás velmi dobře. Potřebujeme odehrát skvělý zápas a prakticky všechno v něm udělat dobře. Ale jsem přesvědčený, že máme na to získat výhodu do odvety," řekl kouč Frankfurtu Adi Hütter.

Oba zápasy začnou ve čtvrtek ve 21:00.

(čtk)