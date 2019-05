Ilustrační FOTO - pixabay

Počet českých europoslankyň se asi zvýší

Zastoupení žen na kandidátních listinách stran do Evropského parlamentu je vůbec nejnižší za celou dobu našeho členství v Evropské unii. Přesto bude pravděpodobně za Českou republiku zvoleno nejvíce europoslankyň. V rámci české delegace v Evropském parlamentu mohou ženy tvořit až 38 %, tvrdí analýza Fóra 50 %, která byla představena na tiskové konferenci.

»S ohledem na předvolební průzkumy se do Evropského parlamentu s největší pravděpodobností dostane šest politických stran: ANO, ODS, Piráti, KSČM, ČSSD a koalice STAN a TOP 09. Pokud se do květnových voleb výrazněji nezmění voličské preference, bude zvoleno osm žen, což by znamenalo zvýšení na 38 % a jednalo by se o historicky nejvyšší zastoupení českých europoslankyň,« vysvětluje Veronika Šprincová, analytička a ředitelka Fóra 50 %. »Konečným počtem zvolených žen mohou ještě zamíchat preferenční hlasy, které mají voliči a voličky k dispozici dva,« doplnila.

Celkové zastoupení žen na kandidátkách činí necelých 24 %. Největší podíl žen nominovala Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT (78,6 %). Ze stran zastoupených v současné době v Poslanecké sněmovně PČR nominovalo nejvíce žen ANO – 29,6 %; KSČM nominovala 28,6 % žen, ODS, ČSSD a koalice STAN a TOP 09 shodně 25 % žen. Na kandidátních listinách Pirátů a KDU-ČSL najdeme celkem 21,4 % žen. Nejméně žen do voleb vyslala SPD – 19 %.

Rozhodující je ale zastoupení žen na volitelných místech, tedy zhruba v první pětici. Do ní nominovalo nejvíce žen ANO (60 %), ODS, ČSSD a Piráti nominovali celkem 40 % žen. Za koalici STAN a TOP 09 nekandiduje na prvních pěti místech žena žádná a za zbývající tři strany (KSČM, SPD a KDU-ČSL) činí poměr žen na prvních pěti místech 20 %. Lídryni si do čela kandidátky z parlamentních stran postavily hnutí ANO (Dita Charanzová) a KSČM (Kateřina Konečná).

Analýza vznikla v rámci projektu Ženám to není jedno – ženy volí, který byl podpořen Evropským parlamentem.

(za)