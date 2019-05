Ilustrační FOTO - Haló noviny

Senátoři připravili ústavní žalobu na prezidenta

Šestice senátorů z Klubu pro liberální demokracii - Senátor 21 už má hotovou ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana. Oznámili to v úterý. Žaloba popisuje sedm Zemanových skutků, které jsou podle jejích autorů hrubým porušením Ústavy.

Pro projednání žaloby Senátem potřebují získat dalších 21 senátorů. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček přirovnal připravenou žalobu k propagandistickým materiálům, které po vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 šířili okupanti.

»Cílem žaloby není sesadit současného prezidenta. Jejím cílem je stanovit mantinely pro výkon prezidentského mandátu,« uvedl předseda klubu a hnutí Senátor 21 Václav Láska. »Když neučiníme ničeho v reakci na chování současného prezidenta, pak vlastně přiznáváme, že způsob výkonu mandátu tak, jak jej zastává Miloš Zeman, je legitimní a zcela v pořádku. I do budoucna tím prezidentskou funkci můžeme zcela degradovat a postavit ji mimo ústavní pořádky tak, jak je známe,« dodal.

Pokud se s žalobou horní komora ztotožní, pro její podání bude třeba souhlasu ústavní většiny nejméně 120 poslanců. S ohledem na současné složení dolní komory není příliš pravděpodobné, že by žaloba doputovala až k Ústavnímu soudu. Ve Sněmovně má na rozdíl od Senátu většinu vládní ANO a ČSSD s podporou KSČM. Ani v Senátu není jisté, že se pro žalobu najde potřebná většina. ODS nevidí šanci na úspěch, podle místopředsedy komory Jiřího Oberfalzera (ODS) nemají Zemanovy činy podstatu narušení demokratického řádu v ČR. Senátoři z nejpočetnějšího klubu Starostů chtějí nejprve znát stanovisko právníků a ústavních znalců, zda by žaloba byla opodstatněná. K přijetí návrhu žaloby na prezidenta je třeba souhlas třípětinové většiny přítomných senátorů, což je 49 v případě účasti všech 81 členů komory. Kluby ODS a Starostů mají dohromady 37 členů, k přijetí návrhu žaloby by tak byly třeba hlasy alespoň části z nich.

Impulzem k vypracování žaloby byly zásahy prezidenta a zaměstnanců Hradu do justice. Žalobou pro hrubé porušení ústavy pohrozili senátoři Zemanovi už předloni, a to kvůli jeho váhání s odvoláním Andreje Babiše (ANO) z funkce ministra financí v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo.

(ku)