Díky práci vznikla civilizace!

Na více než sto místech České republiky se lidé vydali na prvomájová shromáždění pořádaná KSČM a také na další manifestace, demonstrace, průvody, kulturní či společenské akce spojené se Svátkem práce a pořádané dalšími subjekty. Mnohde byly slavnosti spojeny s kampaní do evropských voleb.

»První máj je den, který slavíme dlouhá léta. Je to svátek všech pracujících, kterým tento den vzdáváme hold. Svátek práce je poděkováním milionům lidí, kteří po celý život poctivě pracovali a pracují. Práce je naplněním našeho života, proto se KSČM zasazuje o pracovní příležitosti pro všechny, kteří pracovat chtějí,« zdůraznil pro náš list u příležitosti letošního svátečního dne předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip a popřál všem život bez válečných agresí a terorismu. »Věřím, že společně dosáhneme zlepšení životních podmínek pro naše občany,« dodal.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Nenechme to tak!

Místopředsedkyně ÚV KSČM, europoslankyně a vedoucí evropské kandidátky KSČM – Česká levice společně! Kateřina Konečná byla na roztrhání. Jedna akce stíhala druhou – Ostrava, Olomouc, Havlíčkův Brod. Haló noviny ji zastihly právě tam. »Slavíme První máj. Den, kdy miliony lidí na manifestacích po celém světě připomínají sobě i ostatním, kdo vytváří podmínky pro důstojný život. Den, kdy víc než kdy jindy vnímáme, že pouze díky práci vznikla a trvá lidská civilizace. Civilizace, které patří budoucnost pouze tehdy, když si společnost začne vážit poctivé práce více než zisků spekulantů, tunelářů a nejrůznějších privatizátorů,« zdůraznila před lidmi, kteří společně s ní nestáli na chodníku, ale přišli se třeba jen pobavit, potkat se s dobrými přáteli a také povzbudit komunisty v jejich úsilí o spravedlivější společnost.

»Když se ohlédnu za uplynulým rokem, pak snad nejvarovnějším signálem pro nás je blížící se krize a v globálním i regionálním rozměru rozevírající se nůžky mezi bohatými a těmi ostatními,« zdůraznila europoslankyně. Většina lidí podle jejích slov cítí, že v ČR chybí stovky miliard korun, které na dividendách každoročně z naší země vyvážejí zahraniční firmy, že chybí miliony »ukryté nejrůznějšími chytáky v daňových rájích«.

»Oslavovat práci znamená věřit, že se nám podaří vytvořit lepší budoucnost. Volte lepší budoucnost v EU, volte kandidátku KSČM - Česká levice společně! Nenechme to tak!« prohlásila Konečná na prvomájovém shromáždění v Havlíčkově Brodě.

Další z komunistických europoslanců a rovněž kandidát do EP Jaromír Kohlíček oslavil Svátek práce v Krupce a Teplicích. »Byla to tradiční oslava. V Koloseu nám zatancovala děvčata a lehce poprchávalo, v Teplicích na kolonádě bylo plno,« uvedl Kohlíček, který zdůraznil historii Prvního máje a současně hovořil i o významu Evropské unie a nutných změnách v jejím fungování.

Odpůrci přerušili proud

První máj pořádaný KV KSČM Praha se letos konal na náměstí Jiřího z Poděbrad. Stovky účastníků a hudební skupina Duo Regent vytvořily i v novém prostředí příjemnou atmosféru, kterou se pokusila narušit skupina provokatérů s transparenty. Ukázali se jako nevychovanci a nevzdělanci, neboť rušili nejen projevy, ale i Píseň práce a Internacionálu. Jednomu z této skupiny se i přes přítomnost antikonfliktního týmu podařilo přerušit elektrické vedení ke zvukové aparatuře, právě když zněla mezinárodní hymna dělnického hnutí. Jenže účastníci ji dozpívali i bez techniky.

»Svět je zmítán problémy a kapitalismus na ně nemá a ani nemůže mít lék. A tak je řeší válkami,« prohlásila předsedkyně KV Marta Semelová. Obrázek »dvojího světa« je zřejmý i z ulic hlavního města: »Na jedné straně luxus, plýtvání a arogance, na straně druhé bezdomovci, žebráci a ponížení důstojnosti člověka.«

Komunisté nevlastní Svátek práce, slaví ho společně s dalšími levicovými stranami, odboráři a zaměstnanci, vysvětlil poslanec Jiří Dolejš v hlavním proslovu. »Touha za sociální spravedlnost nevyhasne, má budoucnost a vždy se najdou lidé, kteří ji podpoří,« zdůraznil a poukázal na přetrvávající nižší průměrné mzdy v ČR, které činí 60 % průměru EU a 30 % průměru německého. Dolejš se věnoval také otázce míru, která opět vystupuje do popředí. USA jsou nejsilnější mocností světa, jejíž náklady na zbrojení činí třetinu světových výdajů – to dokazuje, kdo roztáčí kola zbrojení. »NATO nás nebrání, ale vtahuje nás do konfliktů,« zdůraznil poslanec.

Na pražském Prvním máji dostali slovo také kandidáti do EP Arťom Korjagin a Lubomír Ledl či předseda Českého mírového hnutí Milan Krajča, jenž tlumočil ubezpečení venezuelského prezidenta Madura, že »národ Bolívara a Cháveze se nevzdá a nenechá si diktovat od USA«. Na mítinku lidé hojně podepisovali petice »Bydlení je základní lidské právo«, »Nechceme euro« a »Za bezplatnou městskou hromadnou dopravu«.

Průvod podpořil nemocnici

Několik set lidí se účastnilo protestního prvomájového průvodu v Litoměřicích, nazvaného Zachraňme nemocnici. Při akci lidé podepisovali petici za záchranu této nemocnice. Aktuálně má více než 7000 podpisů. Na akci vystoupil také náměstek ústeckého hejtmana pro zdravotnictví Stanislav Rybák (KSČM). Řekl, že má zájem o zachování rozsahu péče v litoměřické nemocnici a bude o ni usilovat Krajská zdravotní, pokud získá od města 100 procent akcií zařízení.

Průvod se vydal od nemocnice směrem k litoměřické radnici. Na zhruba 1,5kilometrové trase se k němu přidávali další obyvatelé města. Zdravotníci před radnicí přečetli text petice. K protestní akci se zaměstnanci nemocnice rozhodli poté, co město oznámilo svůj záměr prodat sto procent akcií v Nemocnici Litoměřice. Nechat si chce pouze nemovitosti. Ke kroku se podle místostarosty Litoměřic a poslance Karla Krejzy (ODS) rozhodli proto, že není v možnostech města v budoucnu přispívat pravidelně až dvacet milionů korun na provoz nemocnice. »Pokud se nám nepodaří najít partnera, potom bychom museli přistoupit k omezování péče,« řekl Krejza.

Všichni kandidáti a kandidátky KSČM – Česká levice společně! se rozjeli po celé České republice, kde na bezpočtu setkáních s občany vysvětlovali program autentické levice a jak je důležité pro posílení levice v europarlamentu účastnit se voleb do EP 24. a 25. května. Mítinky se neslo ono hrdé Čest práci!

(ku, mh)