Pokud Evropu, tak sociálně spravedlivější

Marně jsem o víkendu hledala v českých médiích alespoň zmínku o demonstraci v Bruselu, kterou se slogany za sociálnější EU pořádaly evropské odbory. Být v pátek v Belgii, tak se nejspíš zúčastním. Jenže jsem europoslaneckou kancelář už před dvěma týdny předala a teď každý den spolu s ostatními kandidáty a kandidátkami KSČM na ulicích, na náměstích či na návsích diskutujeme s lidmi o tom, co je třeba změnit, jestli vůbec a jak je Evropská unie reformovatelná.

Podle mě se musí v první řadě změnit její daňová a mzdová politika. Zjednodušeně řečeno – bohaté společnosti by neměly mít možnost ulívat si daně, platíme je všichni, měly by mizet daňové ráje a tlak na levnou práci, mzdy mají rozhodně růst a přibližovat se po celé EU. Ty rozdíly nesmějí být tak obrovské. Evropa musí být sociálně spravedlivější a demokratičtější. A také je třeba tvrdě nastolit šetrný přístup k životnímu prostředí, abychom měli s těmi případně vydobytými vyššími mzdami vůbec kde žít. Ale to jsem vlastně v jednom odstavci popsala svoji shodu s požadavky tisíců odborářů, kteří koncem týdne pochodovali od Place du Luxembourg k sídlu Evropské komise.

Bez naplňování těchto (a samozřejmě ještě řady dalších) požadavků totiž Evropská unie nemá šanci přežít. Lidé ji nebudou chtít a bude to pochopitelné. Pak o její existenci mohou mít zájem jen nadnárodní korporace a pár byrokratů. Jsou si toho vědomi i pořadatelé odborové demonstrace, kteří se ani nesnažili tvářit, že byl pochod něco jiného než »tlak« před volbami do Evropského parlamentu. Na transparentech odborářů podle fotek, které jsem měla možnost vidět – bohužel ne v českých médiích - se nejčastěji objevovaly požadavky na lepší a sociálnější Evropu. I to podepisuji.

Tak, a teď jsem vlastně trochu zastoupila v českých médiích chybějící zpravodajství o důležité události v Bruselu. Ale já jsem především chtěla českým odborářům vzkázat, že v těchto požadavcích jsme zajedno a moc ráda s nimi budu diskutovat o dalším směřování Evropské unie a o hledání cest k tomu, aby byla férová pro pracující, jak zněl hlavní slogan demonstrace.

Kateřina KONEČNÁ, europoslankyně a vedoucí kandidátka pro volby do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)