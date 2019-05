Huawei a ČT

Jít do války s Českou televizí se nevyplatí. Ten, kdo se pro to rozhodl, musí si být jist nejen pevnými nervy, ale i srdcem jako zvon. Redaktoři ČT, vedení do toho zřejmě nemá co mluvit, se rozhodli dělat »vysokou politiku«, a tak nasměrovat voliče, aby dali hlasy těm »jedině správným stranám«. Proto se nám »kauza od kauzy« dostává někdy po kapkách, jindy naplno, »správné vysvětlení« toho, co si máme myslet. Příslušný útvar na ministerstvu vnitra (jenž vede paní Romancovová), který má za úkol odhalovat »lživé zprávy« a také proti nim bojovat, je jistě spokojen.

Jedním z těch, kteří se nebojí říkat něco jiného než redaktoři ČT, je prezident Zeman. To je ovšem přečin nad přečiny. Bojovat s ním normálními zbraněmi je ovšem těžké a efekt by to nemělo. Proto se všeznalí redaktoři či zahraniční korespondenti ČT uchylují k tomu, napřed jemně, později ovšem již »natvrdo«, zpochybňovat jeho slova. Na rozdíl od prezidenta mají však k dispozici desítky vysílacích hodin denně, kde mohou do různých pořadů vsunout myšlenky, které konzumenty ČT nasměrují úplně jinam. Využívají to, nepochybujme o tom. Mají téměř neomezená práva, protože ani Rada České televize se s nimi neodváží bojovat, a do té rady se stejně nedostane nikdo, kdo by nepatřil mezi vyvolené. Ostatně je dobrý džob být členem této rady. Finančně, myslím.

V těchto dnech jde zase o kauzu Huawei. Miloš Zeman se odvážil zpochybnit honbu na »čínské čarodějnice«, tedy na tuto velmi technicky progresívní firmu a její výrobky, která se odvážila vytlačovat z trhu americké konkurenty a, jak ukazuje prodej jejího zboží, úspěšně. To americká strana nemohla přenést přes srdce. Proto firmu obvinila ze špionáže, resp. jako »riziko pro bezpečnost« demokratických zemí světa. Naši »kybernetičtí zpravodajci« pochopitelně okamžitě uposlechli a vydali také své varování, i když většina Evropy nebyla tak vstřícná.

A ženy a muži z redakcí ČT okamžitě myšlenky americké strany začali rozvíjet. Na Zemana, zvláště když se v Číně sešel s šéfy Huawei, se sesypal přímo »proud kamení«. Bylo nasazeno »těžké dělostřelectvo«, a to dokonce v neděli večer. Vždyť přece Čína je komunistická (!), je sama o sobě »bezpečnostním rizikem« a ti, co stojí na straně svobody a demokracie, nemohou připustit, aby se na trhu prosazovaly výrobky odtud, jimž navíc budoucí tzv. Nová Hedvábná stezka umožní pronikat až do našich pokojů. Proto je třeba se bránit, zpochybnit prezidentovy kroky, ukázat, že jsou jiní výrobci, kteří nám všem zaručí tuto »tak těžko vybojovanou svobodu«. Kupujte proto mobily odjinud, zabezpečme se proti čínskému pronikání prosazením koupě amerických elektronických systémů, a dokonce i mobilů.

Ne, to nám redaktoři ČT ještě tak otevřeně neřekli, ale jistě brzy sdělí, že »v každém mobilu je namontováno nepatrné odposlouchávací zařízení, jehož ‚nitky‘ vedou až do Pekingu«. Že už i já se zbláznil? Ne, já ne. To »hlasu z Ameriky« poslušní redaktoři České televize ohlupující nás denně systematicky o nějaký ten antičínský a antizemanovský moment. Naštěstí Zeman má dobré nervy. A pokud jde o nás? Až budu kupovat nový mobil, vyberu si z nabídky firmy Huawei. Je totiž levnější než stejně fungující americké zboží, a jestliže v něm je nějaké špionážní zařízení, pak nepochybuji o tom, že v onom americkém tomu je stejně.

Milan ŠPÁS