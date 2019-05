Byla vůbec Rudá armáda?

Kdo nás vlastně osvobodil? Víte to? Když tak čtu odpovědi z anket mezi mladými, které zveřejňují pravidelně Haló noviny, mám jasno. Mladí lidé, a nejen oni, už z nedávné historie nevědí nic. V jedné anketě slovenské televizní stanice JOJ, kterou lze poslouchat i v České republice, si slovenská část odpovídajících nevzpomněla ani na to, kdo to byl T. G. Masaryk, a ta česká zase nevěděla nic o M. R. Štefánikovi. V pátek před 1. májem jsme se zase, tentokrát v anketě zmíněných Haló novin, setkali s totální neznalostí důvodu, proč právě tento den se nazývá Svátkem práce. Proto zřejmě pracovníci BIS vložili do své zprávy nutnost převyprávět české dějiny. Postřehli, že dosavadní manipulace nestačí a že je konečně třeba manipulovat z gruntu.

Zvlášť v této souvislosti vadí rok pětačtyřicátý. Kdo nás vlastně osvobodil? Učitelka z Brna nám před nedávnem přímo na kameru v pořadu Máte slovo redaktorky Jílkové bezostyšně tvrdila, že to byla americká armáda. Ohlas byl značný. Proto se letos na všechno zřejmě půjde jinak. Televizní kamery jsou připraveny, manipulace může začít. V době, kdy v Brně se pamětníci šli poklonit hrobům sovětských vojáků, kteří padli při osvobozování moravské metropole, se Prahou za asistence samotného amerického velvyslance projela kolona »americké armády«. Tedy nikoli té opravdu americké, čehož se jednou možná také dočkáme, ale mužů v amerických uniformách na amerických autech, v amerických tančících. Když k tomu televizní manipulátoři dodali, že jde o akci k osvobození, pak nepamětníci si nemohou myslet nic jiného, než že si připomínáme to, jak jsme, tedy i v Praze, byli osvobozeni. Že by stejně byla propagována skupina ruských motocyklistů, kteří se - jako tomu bylo minulá léta - přijedou poklonit hrobům padlých i k nám do Prahy, je pochopitelně nesmysl. Proto také pietní akce v Brně se musela obejít bez televizních kamer.

Ve školách možná, pokud vůbec, takové učitelky, jako byla ta v pořadu Máte slovo, mezitím vykládaly dětem, že nebýt americké armády, pak by Brno nebylo už koncem dubna svobodné. O tom, že ještě 2. listopadu 1944, 149 amerických liberátorů a boeingů shodilo na střed města, kde nebyl průmysl, 2500 kusů bomb, které zbytečně zabily 578 civilistů, jistě ani slovo. Ti mrtví z onoho bombardování nejsou zajímaví. Stejně jako těch na pět set sovětských vojáků, kteří padli při osvobozování našeho hlavního města. A stejně to je zcela jistě »komunistický mýtus«, protože pravdu, již dosvědčují »američtí vojáci« projíždějící koncem letošního dubna Prahou, aby dál pokračovali ve své cestě na západ, je možné si dokonce osahat. A jak známo, co člověk na své oči vidí, to si zapamatuje.

Nepochybuji o tom, že v některé z příštích anket nám lidé nepamatující tu dobu - a pamětníci už nebudou - nám bez uzardění sdělí, že Prahu a vlastně celé Československo osvobodili Pattonovi vojáci. A tvrzení o Rudé armádě? Byla vůbec taková armáda? A jestliže ano, pak dozajista šlo o okupanty, kteří nám stejně jako nacistická wehrmacht vzali »naši svobodu, pravdu a lásku«. A o to manipulátorům také jde.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov a člen VV ÚV KSČM