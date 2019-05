Lidsky a politicky dobrý tah s pasy RF

Původně jsem chtěl psát o jedné bíločerné straně v PS PČR, co tajně a pokrytecky skrývá ve svém logu umrlčí lebku se zkříženými hnáty. Ale tah prezidenta Vladimira Vladimiroviče Putina, který nejdříve nabídl občanství Ruské federace jen Doněcké lidové republice a Luhanské lidové republice, a následně všem Ukrajincům, mě přinutil psát opět o otázkách ukrajinské krize.

Ukrajinští občané z těchto republik nikdy neuznali legitimitu ukrajinské vlády po euromajdanu. Nová ukrajinská vláda premiéra Jaceňuka a prezidenta Porošenka zase nikdy nepřevzala odpovědnost za tyto občany. Nazývá je jen sprostými teroristy a ukrajinská armáda zabíjí nejen vojáky, ale i civilní obyvatelstvo, i když jsou to stále ukrajinští bratři a sestry. Ukrajinská vláda je odřízla od energetiky, vody, zásobování, sociálního a důchodového zabezpečení. Pamatuji, jak zmrazila finance do těchto republik a lidé se nedostali ke svým penězům a úsporám. Ukrajinská vláda si ale územní teritorium nárokuje bez problémů i prostřednictvím krutostí občanské války.

Pod vedením a za dohledu USA neustále porušuje pravidla Minských dohod, ke kterým se zavázala za dohledu Německa a Francie. Zatímco LLR a DLR stáhly své zbraně z linie doteku, ukrajinská armáda stáhla jen část. Snaží se psychologicky občany a obranu LLR a DLR demoralizovat pravidelnými útoky. Obrana republik je ve strašné situaci. Ukrajinská armáda jim odstřeluje, respektive zabíjí vojáky a civilisty, a oni nemohou reagovat. Nechtějí sebe míň porušit MD. Připadá jim, že jsou zbytečné a přejí si spíše odříznout se od Ukrajiny a připojit se k Rusku jako Krym.

Na Minských dohodách se musí trvat. Prezidentské volby ukázaly, že krvavý scénář bude pokračovat, jen s jinou loutkou, se Zelenským. Putin uvolňuje napětí a zároveň psychicky podporuje DLR a LLR tím, že nabídnul občanství RF. Později svůj návrh rozšířil na celou Ukrajinu. Je mu jasné, co se bude dít. Krveprolití neustane a Putin tímto dává najevo těm, kdo chtějí, že se mohou stát občany RF, získají tím možnost uniknout před další perzekucí, bídou, ale i vražděním. Tito Ukrajinci tak mohou přijít do Ruska s pocitem, že je Rusko nenechá nikdy na holičkách, a to také posílí loajalitu k RF, ale také k samotnému Putinovi. Přirozeně to vyplývá z Putinových prohlášení z roku 2014, kdy řekl, že se RF nemůže nepostarat o všechny ty, co se ocitli po rozpadu SSSR mimo svou vlast. Čas ubíhá a Putin má pořád situaci velmi složitou a je si vědom dalšího napětí, a tohle je od něj nejen geniální tah, ale z lidského hlediska promyšlená záležitost - i do budoucnosti - zájmů Ruské federace.

Roman BLAŠKO