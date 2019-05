Julian Assange. FOTO - Wikimedia commons

Assange dostal téměř rok

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange byl v Británii odsouzen k trestu 50 týdnů odnětí svobody za porušení podmínek kauce. Informují o tom zahraniční tiskové agentury.

Assange vyhledal v roce 2012 útočiště na ekvádorské ambasádě v Londýně, aby se vyhnul vydání do Švédska, kde čelil účelovému obvinění ze znásilnění. Letos v dubnu ho však policie zatkla na základě žádosti o vydání do Spojených států a kvůli porušení podmínek kauce v souvislosti se švédskou kauzou. Švédsko podle ČTK Assangeův případ předloni odložilo.

Soudkyně londýnského soudu Deborah Taylorová uvedla, že Assange si zaslouží téměř roční trest vězení vzhledem k údajné závažnosti svého činu. Sedmiletý Assangeův pobyt na ekvádorském velvyslanectví prý vyšel britské daňové poplatníky na 16 milionů liber (477 milionů Kč), dodala Taylorová.

Assangeův právník Mark Summers před soudem prohlásil, že jeho klient porušil podmínky kauce ze strachu, že bude vydán do USA. Assange se podle Summerse důvodně obával, že bude ve Spojených státech vystaven špatnému zacházení a že by mohl být poslán do amerického internačního tábora Guantánamo pro osoby podezřelé z terorismu.

(rom)