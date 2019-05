Prezident Nicolás Maduro Moros. Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

USA připraveny k agresi do Venezuely

Spojené státy jsou při současné politické krizi ve Venezuele připraveny podniknout v této jihoamerické zemi vojenský zásah. V rozhovoru na televizní síti Fox Business Network tím vyhrožoval americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

»Vojenský zásah je možný. Pokud to bude nutné, Spojené státy to udělají,« řekl šéf americké diplomacie. Dodal ale, že Washington by raději ve Venezuele viděl klidnou změnu režimu.

Situace ve Venezuele se v úterý vyostřila, když lídr opozice, šéf veenezuelského parlamentu Juan Guaidó vyzval armádu, aby podpořila »rozhodující fázi« svržení vlády prezidenta Nicoláse Madura Morose. Toho se Guaidó snaží svrhnout od ledna.

Guaidó svolal do ulic nové demonstrace proti vládě. Prohlásil, že půjde o největší protestní pochod v dějinách Venezuely. K prvomájovým demonstracím vyzval své příznivce i Maduro, který Guaidóa označuje za loutku USA, což vyvolávalo obavy z pokračování násilností, které si v úterý vyžádaly desítky zraněných, uvedla agentura Reuters.

Guaidó v úterý uvedl, že má podporu mnoha vojáků. Aby svá prohlášení podpořil, objevil se u vojenské základny na okraji Caracasu v doprovodu desítek mužů v uniformách.

Maduro v reakci na Guaidóova slova zdůraznil, že jsou mu armádní velitelé stále věrní, a vyzval národ k mobilizaci pro zajištění vítězství míru. Následoval den plný násilných protestů.

Průvod milionů pracujících

»Prvního května se uskuteční obrovský průvod milionů členů pracující třídy,« prohlásil Maduro v úterý ve večerním projevu přenášeném televizí.

V témže projevu oznámil i výměnu na postu šéfa rozvědky. Tajnou službu nově povede Gustavo González, který již v minulosti tuto funkci zastával, nahradí tak dosavadního ředitele Manuela Figueru. Figuera podle agentury AP napsal venezuelskému lidu dopis, v němž se kriticky vyjádřil o Madurovi a uvedl, že je čas zemi přebudovat.

Maduro, kterého v televizi doprovázel ministr obrany Vladimir Padrino a také předseda prorežimního Ústavodárného shromáždění Diosdado Cabello, podrobnosti o odchodu Figuery neuvedl. Figuera post šéfa tajné služby převzal vloni právě po Gonzálezovi.

Pompeo lže

Ruské ministerstvo zahraničí odmítlo tvrzení Washingtonu, že Moskva přesvědčila Madura, aby neopouštěl svou vlast. Pompeo v rozhovoru se zpravodajskou stanicí CNN v úterý řekl, že Maduro už byl v úterý připraven odletět do exilu na Kubu, ale kvůli nesouhlasnému postoji Rusů svůj názor změnil.

Na dotaz agentury Reuters ohledně Pompeových komentářů mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová řekla, že jde o součást »informační války«. Rusko už dříve obvinilo Spojené státy, že se snaží vyvolat státní převrat ve Venezuele.

Rusko pak v úterý také obvinilo venezuelskou opozici z metod násilné konfrontace, z provokování nepokojů a ze snahy zavléct do incidentů armádu. Ruské ministerstvo zahraničí v prohlášení vyzvalo venezuelské opoziční síly k ukončení násilností, které by mohly přerůst v krveprolití.

Ministerstvo obvinilo radikální opozici, že se uchýlila k silovým a konfrontačním metodám. »Místo pokojného urovnání politických sporů zamířili k rozpoutání konfliktu, porušování veřejného pořádku a ke srážkám za účasti ozbrojených sil,« uvádí se v prohlášení. Rozpory by přitom měly být podle Ruska vyřešeny vyjednáváním bez předběžných podmínek.

Ruské velvyslanectví v Caracasu agentuře TASS sdělilo, že ruští vojenští specialisté, kteří byli vysláni do Venezuely, se do nepokojů v hlavním městě samozřejmě nezapojují. Vojáci podle ambasády přicestovali do Venezuely jako technický personál pro obsluhu a opravy techniky.

Podle Moskvy je mise v souladu s bilaterálním dohodami obou zemí i venezuelskou ústavou.

(rom)