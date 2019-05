Ilustrační FOTO - pixabay

EU není stroj na peníze

Evropská unie není stroj na peníze ani dojná kráva a Polsko by mělo výrazněji přispět k budoucnosti Evropy.

Ve Varšavě to řekl místopředseda Evropské komise (EK) Jyrki Katainen, který se v polské metropoli účastnil oslav k 15. výročí vstupu Polska, České republiky a dalších osmi zemí do EU. Katainen také upozornil, že největší hrozbou pro Evropu jsou politici, kteří si myslí, že liberální demokracie je překonaný koncept. Polsku tento finský politik vzkázal, že pokud členská země EU zpochybňuje principy právního státu nebo liberální demokracie, automaticky to vede k oslabení její pozice v evropské osmadvacítce.

Jen o den dříve se nedaleko sídla polského premiéra v centru Varšavy zapálil muž. Před příjezdem záchranářů ho uhasili pracovníci kanceláře, zůstal při vědomí. Dopis, který zanechal, zkoumá prokuratura… V říjnu 2017 se ve Varšavě před Palácem vědy kultury zapálil 54letý Piotr Szczensny na protest proti politice vlády. Po deseti dnech v kritickém stavu zemřel.

