Miloš Zeman podepsal zdanění náhrad církvím

Velká tečka nebo jen otazník? Prezident republiky Miloš Zeman splnil, co opakovaně slíbil. Církve budou od příštího roku platit daň z peněžitých náhrad, které dostávají od státu za majetek nevydaný v tzv. restitucích. Novelu poslanců KSČM, která zdanění zavádí, včera podepsal.

Vyhráno však není. Kritici zákona už zbrojí s argumenty k Ústavnímu soudu. Zastánci zdanění náhrad, které církve od státu každoročně dostávají, zase argumentují jejich nadhodnocením a nerovností s ostatními restituenty. Stát by mohl podle předkladatelů z KSČM získat zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard, které církvím na náhradách majetku ročně vyplácí. Církve budou muset podle novely zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů. Kritici i s odkazem na dřívější smlouvy mezi státem a církvemi o majetkovém vypořádání mluví o porušování principu právního státu a o zásahu do majetkových práv. Komunistům podle jejich oponentů nejde o zdanění církví, ale o vyvolání pocitu, že si církve majetek nezaslouží a že ho dostaly moc.

Prezidentův podpis přivítal místopředseda ÚV KSČM, místopředseda sněmovního ústavně právního výboru a jeden ze spoluautorů dané novely Stanislav Grospič. »Myslím si, že je to dobrý signál na dlouhé cestě této předlohy zákona, kterou poslanci KSČM předkládali už v minulém, a opakovaně i v tomto volebním období,» zdůraznil včera pro Haló noviny. Podotkl, že je velmi nutné všimnout si reakce kardinála Dominika Duky při víkendové bohoslužbě, kdy veřejně řekl, že římskokatolická církev nechce žádné peníze, chce, aby si je stát vzal zpět. »To by mělo být možná v souvislosti s tím, že pan prezident podepsal tento zákon, symbolické,« prohlásil Grospič. Je přesvědčen o tom, že pokud kardinál Duka veřejně odstoupil od dané smlouvy, měl by to být signál, že katolická církev si je vědoma toho, že přestože si nárokovala tzv. finanční kompenzace, své veřejné přísliby nedodržela a žalovala velké množství obcí a krajů, zahltila je dvěma tisícovkami žalob. To by se v této souvislosti mělo brát v potaz. Tím, že kardinál Duka takto veřejně demonstroval minulý víkend jistě nejen svůj názor, nemělo by podle Grospiče nic bránit tomu, aby se tento zákon stal součástí našeho právního řádu a nabyl účinnosti.

Minulý týden Sněmovna přehlasovala senátní veto k tomuto zákonu. Pro zdanění náhrad zvedlo napodruhé ruku 114 ze 181 přítomných poslanců, proti jich bylo 57. Novelu podpořili zejména zástupci ANO, SPD, ČSSD a KSČM, a také nezařazení Marian Bojko a Ivana Nevludová. Nasbírat bylo zapotřebí nejméně 101 hlasů.

Možná dojde i na Ústavní soud

Senátoři označovali zdanění náhrad za protiústavní, část z nich a také někteří poslanci už avizovali, že pokud bude novela platit, napadnou ji u Ústavního soudu.

Přehlasování senátního veta ve Sněmovně naopak potěšilo předsedu ÚV KSČM a místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Filipa, který minulý týden řekl po hlasování novinářům: »Jsem rád, že se podařilo prosadit naši legislativní iniciativu.« Připomněl, že proti církevním restitucím se vyjádřilo 80 procent obyvatelstva. Podle něj je naděje, že Ústavní soud, na který se chtějí obrátit nejen senátoři, ale i mnozí poslanci, společenskou potřebu těchto občanů vyslyší.

Zákon schválený za vlády premiéra Petra Nečase (ODS) počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 mld. Kč navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon však také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030.

Předsedové České biskupské konference Dominik Duka, Ekumenické rady církví Daniel Ženatý a Federace židovských obcí Petr Papoušek ve společném prohlášení minulý týden uvedli, že zdanění finančních náhrad způsobí církvím vážné finanční obtíže, a pro některé menší může být dokonce likvidační. Novelu považují za nemravnou a protiústavní. Zdanění náhrad církvím je jednou z podmínek KSČM pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD.

(ku)