FOTO - Pixabay

Modernizace ruzyňského letiště

Pražské ruzyňské letiště v nejbližších měsících vypíše 145 výběrových řízení na modernizaci své dopravní, stavební i technické infrastruktury. Předpokládaná hodnota stavebních a infrastrukturních zakázek, které letiště letos vypíše, bude přibližně 2,5 miliardy korun.

Většina soutěží, které letiště chystá, se týká oprav a rozšiřování infrastruktury. Některé zakázky však souvisí i s dlouhodobými plány letiště. »Zde se jedná například o zpracování projektové dokumentace k zamýšlenému rozšíření Terminálu 2 nebo dostavbě estakády v centrálním prostoru mezi Terminálem 1 a 2,« uvedl šéf představenstva letiště Václav Řehoř.

Největší dopravní stavbou z připravovaných zakázek bude stavba pojezdové dráhy, která bude fungovat jako odbočka z hlavní přistávací a vzletové dráhy. Pojezdová dráha vytvoří rychlý výjezd pro přistávající letadla k odbavovacím stáním. Letiště bude rovněž hledat projektanta hydrantového systému pro rozvod leteckého paliva u Terminálu 2. Dále je v plánu například modernizace vzduchotechniky na Terminálu 1.

Z dalších staveb patří k nejdůležitějším rekonstrukce biologické linky čističky odpadních vod, přestavba letadlových stání a výměna nástupních mostů, nebo stavba nové odbavovací čekárny. Zrekonstruována bude také letištní restaurace a venkovní terasa na prvním terminálu.

Letiště je na hraně své kapacity, loni odbavilo 16,8 milionu cestujících. Letiště proto naplánovalo pro letošní rok například otevření nové odbavovací přepážky na Terminálu 1 a nový odbavovací ostrov na Terminálu 2. Začala také rekonstrukce třídírny zavazadel.

V příštích letech letiště plánuje investice za přibližně 27 miliard korun, po nichž by se maximální kapacita měla od roku 2027 zvýšit o čtyři miliony na 21 milionů cestujících za rok. Hlavní položkou by mohla být stavba nové paralelní dráhy a rozšíření Terminálu 2. K dalším dlouhodobým projektům patří rozvoj veřejného prostoru, tzv. Airport City, kde by například mohly vzniknout hotely, zdravotnická centra nebo sportovní či vzdělávací zařízení.

(ng)