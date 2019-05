O čem také jednal Senát

Smoljak se ujal mandátu senátora

Senát je po lednové rezignaci Zuzany Baudyšové znovu kompletní. Nový senátor za Prahu 9 David Smoljak (STAN) se složením ústavou předepsaného slibu ujal svého mandátu v horní parlamentní komoře. Bude působit místo Baudyšové i v senátním výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Bude také členem mediální komise.

Šedesátiletý scenárista a zastupitel pražské Vinoře Smoljak vyhrál dubnové doplňovací volby. Ve finále porazil starostu Prahy 9 Jana Jarolíma z ODS. Smoljak byl zvolen senátorem na zbytek funkčního období Baudyšové, tedy do října příštího roku. Díky Smoljakově vítězství se senátorský klub STAN stal s 19 členy nejpočetnějším v horní komoře. Druhý nejsilnější klub ODS má 18 členů. Senátorů v klubu KDU-ČSL je 15, sociálních demokratů 13. Klub ANO má sedm členů, Klub pro liberální demokracii šest.

Trocha alkoholu nejen u vodáků, ale i u cyklistů?

Toleranci k malému množství alkoholu u vodáků chce Senát rozšířit i na cyklisty. Rozhodl o tom navzdory varování, že změnu Sněmovna nepřijme. Podle poslance Lukáše Bartoně se může stát i to, že zastánci tolerance k alkoholu v dolní komoře nedokážou do léta při opětovném schvalování znovu prosadit ani původní sněmovní verzi.

Sněmovnou přijatá novela o vnitrozemské plavbě počítá s tím, že vodáci by mohli plout po některých úsecích řek s alkoholem v krvi bez hrozby pokuty. Pouze pro vůdce malých plavidel bez vlastního pohonu by však platil zákonem stanovený limit 0,5 promile alkoholu v krvi. Odpovídá to dvěma deci vína nebo dvěma pivům – desítkám. Na významných vodních tocích by i nadále platila nulová tolerance. Senát na návrh vložil do sněmovní předlohy změnu zákona o silničním provozu, podle níž by limit 0,5 promile alkoholu v krvi platil pro cyklisty na cyklostezkách nebo silnicích třetí třídy. Stejnou změnu obsahuje i samostatná senátní novela. Sněmovna ji rozjednala před pár dny.

Senátní novela má podle svých zastánců zabránit absurditě, kdy v Rakousku smějí cyklisté popít víno, ale po přejetí hranice do ČR se vystavují finančnímu postihu. Cílem novely je mj. umožnit lidem využívat vinařských cyklostezek, které vedou vinohrady a v okolí vinných sklepů, a přispět tak k rozvoji turistiky.

»Opravdu nám stojí podpora vinařů za ztráty na lidských životech? Cyklista primárně neohrožuje jen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu, a to jak řidiče automobilů, tak i chodce,« zdůraznila nedávno ve Sněmovně místopředsedkyně jejího hospodářského výboru Květa Matušovská (KSČM) s otázkou, zda není jednodušší při jízdě na kole nepít vůbec? A pokud jde o argumenty, že na západ od nás je povolené určité množství alkoholu v krvi? »Bohužel se zapomíná na daleko tvrdší postihy při spáchání přestupků zaviněných pod vlivem alkoholu, a to vůbec nehodnotím zavinění dopravní nehody. Pokud prolomíme tabu – alkohol za řídítka či volant nepatří – je současně také nutné, aby k tomu byly odpovídající tresty a postihy,« zdůraznila Matušovská v reakci na senátní požadavky ve Sněmovně.

Geoblocking bez pokuty...

Úřady by podle Senátu měly mít možnost neuložit podnikatelům pokutu za porušení evropského nařízení o zákazu blokování nákupů podle země kupujícího, tzv. geoblockingu. Vládní novelu zákona o ochraně spotřebitele, která na nařízení reaguje, vrátil Senát k posouzení Sněmovně. Na dodržování pravidel má dohlížet ČOI.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) se senátní úpravou nesouhlasil. Upozorňoval mj. na to, že spodní hranice sankce není v těchto případech stanovena. Pokuta za případné banální prohřešky proto může být podle jeho slov i symbolická v řádech stovek korun. Horní hranici novela stanoví na tři miliony korun. Většina senátorů však podpořila úpravu navrhovanou hospodářským výborem. Vladislav Vilímec (ODS) soudí, že v zákonu se v této věci stala chyba, když byl přestupek porušení evropského nařízení zahrnut mezi nejzávažnější přestupky, u nichž nelze upustit od správního potrestání.

Vláda uvádí, že cílem nařízení je zajistit, aby spotřebitelé, kteří chtějí nakupovat zboží a služby v jiné zemi EU, ať už on-line nebo osobně, nebyli diskriminováni, pokud jde o přístup ke zboží či službám, cenu, podmínky prodeje či platební podmínky. Výjimkou budou případy, kdy je to opodstatněno z důvodů, jako je DPH nebo určité právní předpisy na ochranu veřejného zájmu.

(ku)