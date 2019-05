Radikální nacionalisté se střetli s antifašisty

Desítky ultrapravicových členů Národní a sociální fronty se sešly o Prvním máji v podvečer v Brně na Zelném trhu k pochodňovému průvodu městem. Asi čtyři stovky jejich antifašistických odpůrců se je snažily blokovat. Bránily jim v odchodu z náměstí na úředně povolenou pochodovou trasu. Policejní těžkooděnci oba tábory oddělili a zajistili šest agresorů. Při potyčkách byli dva policisté lehce zraněni.

Antifašisté se vrátili ze Zelného trhu na Dominikánské náměstí před magistrátní radnici, vydali se na Šilingrovo náměstí a Husovou ulicí, kde je zastavila hradba policejních vozů, aby se nedostali do nového kontaktu s radikály na Nových sadech. Tam proto pochod rozhodnutím svého organizátora ukončili. Šlo o uskupení Brno blokuje a Kdo si hraje, nehajluje 2019.

Radikálové naopak prošli s pochodněmi Masarykovou a Nádražní ulicí, na Nové sady a Hybešovu ulici. Dál se nedostali, protože tam je opět zablokovali jejich odpůrci. Tajemník radnice Brna-střed Petr Štika jim navrhl jinou trasu, aby při hrozícím střetu nebyli zranění a nenastaly škody na majetku. Radikálové ale nepřistoupili na změnu trasy a chtěli jít dál na Mendlovo náměstí. Tajemník radnice proto dle své pravomoci jejich pochod ve 20.15 hodin ukončil. Ti na protest i přes zákaz opět zapálili pochodně a nechtěli se rozejít. Později ale začali prostor opouštět. Jejich odpůrci to oslavili vlastním pochodem. Neonacisté prý chtějí »pozvednout Evropu z duchovního a biologického bahna«. Pochodovat ulicemi měli v trojstupu se zažehnutými pochodněmi, jedním ze symbolů nacismu jako za třetí říše.

Účastníci obou táborů dostali předem upozornění, že se nesmějí chovat násilně, nesmějí mít střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku nebo zakrývat si obličeje. Policie nasadila na akci ve středu Brna stovky svých příslušníků ve výzbroji s technikou i v civilu, také na koních a se služebními psy, příslušníky dopravní i cizinecké policie. Shůry vše sledoval policejní vrtulník. Kdyby se strážcům pořádku vymknula situace z rukou, použili by novinku - zvukové dělo. To při zapnutí vydává ostré kvílivé zvuky. Lidi v okolí zvuky paralyzují, zacpávají si uši a snaží se od zdroje nepříjemného zvuku utéct co nejdál. U šesti zadržených osob udělali policisté procesní úkony. Byli podezřelí ze spáchání protiprávního jednání. Více než stovka odpůrců pochodu pravicových radikálů v Brně si přišla na policii pro zadržené kolegy. Policisté je rozehnali. Zadržené pak propustila.

Blokovat krajní pravici!

Předseda brněnského MěV KSČM Martin Říha během prvomájové manifestace komunistů a občanů vyzval k blokování krajní pravice. »Velké skupině odpůrců se podařilo zablokovat tento pochod a tajemník MČ Brno-střed tuto akci krajní pravice rozpustil. Naši lidé byli u toho a patří jim poděkování. Nesmíme být lhostejní k projevům nesnášenlivosti. Pamatujme na historii, kdy řádění nacistů v Evropě přineslo mnoho obětí a škod. Některé následky si neseme dodnes a je třeba si to připomínat,« zdůraznil s tím, že je nutné bránit naši zem před snahami krajní pravice uchopit moc. Říha současně pozval na 8. května, kdy si Brňané na Moravském náměstí od 12 hodin připomenou 74. výročí ukončení druhé světové války v Evropě, a to i pochodem Nesmrtelného pluku.

Policisté 1. května do noci monitorovali situaci ve středu Brna a dohlíželi na to, aby se členové znepřátelených táborů znovu nedostali do šarvátek. Na hradbách kopce Petrova se objevil transparent s nápisem: »Valte dom. Brno nehajluje!«

(vž, mh)