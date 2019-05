Vinyl na 1. máje

Onehdy jsem seděl v kanceláři a přišel za mnou nejmenovaný kolega. Jen tak se prostě zastavil a chtěl si popovídat. Jsem družný a komunikativní člověk, tak jsem nebyl proti.

Přes drbání kolegyň (ano i chlapi jsou drbny) jsme se dostali, ani nevím jak, k dětem a jejich znalostem nedávné minulosti. Byl se prý podívat v antikvariátu na knihy, je velice sečtělý, tudíž tam chodívá velice často. Neměl doma manželku, a tak tedy musel svou desetiletou dcerku vzít s sebou. Nic zvláštního, ale dcerka po chvilce přinesla vinylovou gramodesku s otázkou »Co to je, tati?« Vysvětlení: »Víš, to je jako dnes cédéčka.« Otázka zvídavé dcerky: »Co jsou to cédéčka?«

Ano, ani si neuvědomil, že dnes už je zase všechno jinak. Děti si nahrávají písničky do mobilů, fotí si selfie, natáčejí videa, a to v nejrůznějších formátech, a následně to sdílejí všude možně, kde jen to jde. Vinyl a praskot přehrávané desky je dnes už jen pro znalce. Kazety, které jsme přetáčeli pomocí propisky, už nevidíte. Přijde mi, že všechno šlo nějak moc rychle dopředu, co bude za pár let, se ani neodvažuji předpovídat.

Je pravdou, že mi dědeček, když jsem byl malý, povídal při pohledu na mé hračky v pokojíčku, že tolik jich jako dítě neměla celá vesnice, kde vyrůstal. Myslel jsem si o tom své, ale spíš jsem to nedokázal pochopit. Jak je možné hrát si jen na návsi s jakousi káčou a mrskat jí bičem celý den? Divná zábava.

Podobné to bude i s dcerkou kolegy. Pravděpodobně si myslela o vinylu to samé, co já o káče. Vinyl seženete v antikvariátu a rozkvetlou třešni na 1. máje neseženete nikde, možná v botanické zahradě a asi jen japonskou. Třešně a vinyl jsou nedostatkové zboží. Vinylů mám ještě pár doma, gramofon také, ale třešně jsou už několik let touto dobou dávno odkvetlé. Nevím, jak vy, ale já jsem si tu pravou našel (myslím třešni). Ve stínu za domem byla jedna ještě kvetoucí. Kupodivu manželka se i rychle oblékla, asi aby ta třešeň neodkvetla a ona během roku neuschla, až jsem z toho měl trému. Políbili jsme se a šli domů pustit si nějaký ten vinyl.

Prostě, není nad českou holku, českou třešni a starý vinyl. Jen nám z toho líbání trochu vyschlo v krku, ale to bude asi ta tréma.

Pavel JÁCHYM