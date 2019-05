FOTO - Pixabay

Britský soud projednává vydání Assangea do USA

Soud v Londýně bude žádost o vydání zakladatele portálu WikiLeaks Juliana Assangea do USA projednávat »mnoho měsíců«. Na úvod procesu to řekl soudce Michael Snow. Assange ve videopřenosu z vězení, kde si odpykává trest za porušení podmínek kauce, řekl, že extradici do Spojených států se nepodvolí.

Američané jej viní z průniku do počítačů amerického ministerstva obrany. »Nechci se podřizovat extradici za to, že jsem dělal novinařinu, která získala mnohá, mnohá ocenění,« řekl podle americké televize CNN Assange soudu o obvinění z neoprávněného přístupu k informacím americké armády. Šéfredaktor WikiLeaks Kristinn Hrafnsson uvedl, že zabránit vydání do Spojených států amerických je pro zakladatele serveru otázka života a smrti. Podle soudce Snowa tak proces o tom, zda Británie může Assangea vydat, zabere mnoho měsíců. Termín dalšího procedurálního stání stanovil na 30. května, uvedla AP. »Zásadnější« pokračování procesu by pak mělo přijít 12. června.

Telemost z vězení

Úvodního stání se Assange účastnil prostřednictvím telemostu z vězení Belmarsh na okraji Londýna, kam jej ve středu poslal soud na 50 týdnů. Uznal jej vinným z porušení podmínek kauce, na jejichž základě byl v roce 2012 propuštěn z vazby. Tehdy Australan čelil vydání do Švédska, kde byl obviněn ze znásilnění, což považoval za zástěrku, aby mohl být poté předán americkým úřadům. Podle CNN na sobě 47letý Assange včera při videohovoru měl sportovní bundu a neměl spoutané ruce.

Demonstrace příznivců

Assangea včera před Braniborskou bránou v Berlíně u velvyslanectví USA a Británie podpořila demonstrace, kterou zorganizovalo hnutí DiEM25. Členem poradního sboru tohoto hnutí, které varuje před úpadkem demokracie v Evropské unii, je i Assange. Protest se konal pod heslem Wir alle sind Julian Assange (Všichni jsme Julian Assange). Také před londýnským soudem se konala manifestace Assangeových příznivců, kteří se dožadovali propuštění Australana a svobody projevu.

Hrozí Guantánamo?

Trestní stíhání zakladatele WikiLeaks nabralo spád, když mu 11. dubna Ekvádor odebral azyl a pozval britskou policii na svou ambasádu v Londýně, kde se Assange ukrýval od propuštění v roce 2012, která ho odvlekla. Assange se obává, že v USA po případném vydání bude vystaven špatnému zacházení. V minulosti mj. uvedl, že by mohl být poslán do americké věznice Guantánamo pro osoby podezřelé z terorismu. Zde se u podezřelých teroristů, i když chyběly důkazy, praktikovalo v rozporu s mezinárodním právem mučení. Včetně waterboardingu, při němž má mučený dojem, že ho utopí.

Podle americké prokuratury Assange získal od nyní již bývalého specialisty vojenské tajné služby Bradleyho Manninga v roce 2010 heslo pro přístup k vládním počítačům. Reuters označuje následné zveřejnění armádních materiálů za jeden z nejzávažnějších případů úniku utajených informací v dějinách. Washington to doslova rozlítilo. Obvinění ze »spiknutí s cílem vniknout do počítačů« se pojí s maximálním trestem pěti let odnětí svobody. Manning, který po změně pohlaví vystupuje jako Chelsea Manningová, byl v roce 2013 odsouzen na 35 let vězení za to, že serveru WikiLeaks poskytl v letech 2009 a 2010 více než 700 000 utajovaných dokumentů amerického ministerstva zahraničí, které odhalily nekalé americké praktiky. Z vězení Manningová vyšla po zkrácení trestu po sedmi letech v roce 2017. Nyní je ve vězení znovu, neboť odmítla svědčit před velkou porotou.

(ava, čtk)