Katedrála vs. příroda

Jsou tomu zhruba dva týdny, co hořel Notre-Dame. Když jsem sledoval v přímém přenosu požár úchvatného stavitelského díla, bylo mi tak nějak smutno. Smutno z toho, jak lidstvo ztrácí kus historie. Před několika lety jsem měl možnost tento skvost architektury vidět na vlastní oči a nestačil jsem obdivovat, s jakou precizností byla před stovkami let katedrála postavena, a pak v pár hodinách je všechna ta krása zničena nebo výrazně poškozena. Miliony lidí po celém světě doslova hltaly v přímém televizním přenosu požár této překrásné stavby. A již po pár hodinách se ozývali první miliardáři s nabídkou finanční pomoci při rekonstrukci stavby. Po pár dnech jsem se dočetl, že se snad již sešlo dostatek peněz na záchranu katedrály. Je úžasné, že se lidé dokáží ještě pro něco nadchnout, ale…

Po celém světě nám závratnou rychlostí mizí nenávratně deštné pralesy a v nich žijící desítky tisíc živočichů, které tímto nesmyslným kácením vyhubíme. Každou vteřinou lidstvo pokácí téměř 500 stromů, do ovzduší vypustí více než tisíc tun oxidu uhličitého, vyhodí se přes 250 kg plastů, které končí v mořích, a mohl bych pokračovat dál a dál… toto se děje každou jednu vteřinu, ano, tato čísla jsou skutečně vyprodukována po celém světě každou vteřinou našeho bytí. V kontextu ničení přírody, našeho domova, vs. požár jednoho »baráku« absolutně k neporovnání. A přesto, kolik se věnuje času v médiích ničením přírody a jednoho požáru. Proč se se stejnou rychlostí nehrnou miliardáři se svými penězi na záchranu naší planety? Vždyť převážně oni jsou ti, kteří drancují přírodu a plní si vlastní kapsy penězi. S globálními změnami klimatu se každý z nás dnes a denně potkává kolem sebe. Sucho a zvýšené teploty jsou přímým důsledkem ničení přírody.

Když nezměníme urychleně svůj přístup k ochraně klimatu, tak za pár let již nebude co zachraňovat. Pokud například napadne jakýkoliv parazit živý organismus, ať již zvíře, člověka nebo třeba kůrovec les a ten parazit je úspěšný a daří se mu, tak brzy organismus oslabí natolik, že jej zahubí. Tím, že zvítězí drobný parazit nad svým hostitelem, tím vlastně sám sebe zahubí, protože již nemá kde žít. U těchto parazitů se nedá předpokládat žádná inteligence, ale co je vlastě člověk vůči naší planetě? Chce se stát jen parazitem? Nebo chceme žít v symbióze s přírodou? Vždycky jsem si myslel, a myslím si to i nadále, že člověk je obdařen rozumem a měl by ho používat. Tady již ale jde spíše o pud sebezáchovy, pokud se nezačneme chovat rozumně a žít tak, jak žili naši předci v harmonii s přírodou, pak změny klimatu mohou způsobit mimo jiné i obrovské migrační vlny. Pokud se stane rovníková oblast z důvodu absence vody neobyvatelná, tak kam asi půjdou ty miliony lidí? Budou se posouvat směrem k pólům planety, a tedy i do Evropy. Z Mexika půjdou nahoru do Spojených států a dolů do Jižní Ameriky. A pokud si někdo myslí, že je dokáže zastavit, tak je na obrovském omylu. Pokud si prezident Trump myslí, že zeď, kterou postavil na jižní hranici Ameriky, může zastavit migrační vlnu, je na velikém omylu. Proto je třeba, aby se přešlo od slov k činům a začalo se urychleně omezovat vypouštění oxidu uhličitého, rozumně se nakládalo s odpady a především plasty. Zakázalo se používání jednorázových platových produktů, a tak dále… Je toho celá řada, co je třeba učinit. Každý z nás má možnost, skoro bych řekl povinnost, začít sám u sebe, ale ne všechno jde řešit lokálně.

Proto je důležité jít k volbám do Evropského parlamentu a podpořit KSČM – Česká levice společně! a dát nám hlas, protože tato témata nelze řešit na komunální nebo národní úrovni, tohle je třeba řešit globálně celosvětově a jedině, pokud se nám podaří přesvědčit Evropskou unii, můžeme aktivně apelovat na státy po celém světě. Ale bez vašeho hlasu to nedokážeme. Prosím, přijďte k volbám a volte číslo 9.

Závěrem bych rád připomenul jedno rčení: Zemi nedědíme po předcích, nýbrž si ji jen vypůjčujeme od našich dětí.

Josef JORDÁN, kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)