Naši hokejisté prohráli s Finskem

Čeští hokejisté vstoupili do turnaje Carlson Hockey Games v Brně porážkou s Finskem 2:3. Seveřanům získali do 34. minuty dvoubrankový náskok Sakari Manninen a Petteri Lindbohm, 27 sekund před koncem druhého dějství snížil obránce Filip Hronek. V předposlední minutě zápasu při power play pojistil gólem do prázdné branky vedení Finů opět Manninen, bek Radko Gudas stihl skóre už jen zkorigovat.

Finové se v tabulce Euro Hockey Tour posunuli na druhé místo a ztrácejí tři body na vedoucí Rusko. Češi zůstávají dva zápasy před koncem ročníku poslední o dva body za Švédskem. Druhý duel čeká tým kouče Miloše Říhy v sobotu od 18.30 právě proti Švédům.

Utkání předcházela minuta ticha k uctění památky zesnulých trenérů Luďka Bukače a Jána Staršího. Slavnostní buly vhodil bývalý reprezentační útočník a mistr světa z roku 2010 Petr Hubáček.

Úvodní dějství se hrálo dlouho bez šancí. Finského gólmana Olkinuoru prověřil v páté minutě Hronek a potom zkoušel štěstí i další bek Moravčík. Jakuba Kováře prověřil v deváté minutě zadák Kaski, na druhé straně pálil opět Moravčík. Oba celky se nedostávaly k bezprostřednímu ohrožení branky, Kubalíkův pokus z levého kruhu zblokoval Kaski.

Před pauzou už se dočkali šancí Finové. Nejdříve přečíslení čtyři na dva zakončil Lehtonen, ale český brankář zasáhl. Seveřané se ale 16 sekund před pauzou dočkali vedení. Jokiharju z vlastního obranného pásma vysunul do úniku za obranou zapomenutého Manninena, který v úniku prostřelil Jakuba Kováře mezi betony.

V úvodu druhé části po chybné rozehrávce Jana Kováře měl šanci Savinainen, ale minul. Tentýž hráč o chvíli později Jakuba Kováře nepřekonal z dorážky. Ve 24. minutě šel pykat na trestnou lavici Gudas, ale Finové první přesilovku nevyužili. Už při plném počtu hráčů na ledě zahrozili Luostarinen a Pesonen.

Za domácí se dostal do dobré střelecké pozice Kubalík a Olkinuora jeho pokus kryl. Na druhé straně se ocitl sám před Jakubem Kovářem Lammikko, bekhendem ale neuspěl. Ve 32. minutě nabil zpoza branky Chytil Jaškinovi, finského gólman ale nepřekonal.

Ve 34. minutě se naopak radovali Finové. Lindbohmův pokus od modré čáry český brankář nešťastně vyrazil do Kundrátka, který byl v souboji se Savinainenem, a puk skončil v brance. Odpovědět se snažil tečí Hronkovy střely Jaškin, na druhé straně měl možnost Ilomäki.

V závěru druhé části si vynutil dva fauly během 23 sekund kapitán Voráček a přesilovku pěti proti třem při pobytu Jokiharjua a Mikkoly hned po devíti vteřinách využil po Voráčkově přihrávce střelou z pravého kruhu Hronek. Úspěšný střelec mohl ještě před pauzou po další spolupráci s Voráčkem vyrovnat, ale v úniku ztroskotal na betonech Olkinuory.

Pokračující výhodu po pauze Češi nezužitkovali a neuspěli ani při dalším trestu Jokiharjua. Při něm stihl finský gólman zasáhnout před Zaťovičem. Další přesilovku nabídl domácím Nättinen a po Hronkově střele nepřinesla vyrovnání ani Zaťovičova dorážka.

Už po přesilovce po Sekáčově nabídce pálil Hanzl, ale Olkinuora zasáhl ramenem. Po Moravčíkově akci zkoušel štěstí z dorážky Simon. Češi se ubránili při Krejčíkově trestu a pak stupňovali tlak. Možnosti na smazání ztráty měli Hronek a Chytil.

Při power play ale v čase 58:42 zvýšil do prázdné branky Manninen. Při jeho následném trestu ještě vykřesal naději 28 sekund před koncem Gudas, který se pak ještě ocitl v dobré pozici v posledních vteřinách, ale minul.

Miloš Říha, trenér: »Na začátku jsme měli sice takovou jakoby hokejovou převahu, ale nebyl tam hlad, agresivita a předbrankový prostor. Vytvořili jsme tlak na Finy až od desáté minuty druhé třetiny, kdy jsme udělali trošku korekce v sestavě a hokej se úplně změnil. Hráče jsme nabádali, že to musíme hrát jednoduše, víc do předbrankového prostoru. Vytvořili jsme si pár šancí a je škoda, že jsme je nevyužili.«

Radko Gudas, obránce, autor druhé branky: »Byly tam dobré momenty, zejména v poslední třetině. V první jsme měli herně navíc, ale nedostávali jsme se do šancí, chyběl nám větší důraz, občas se nám stávalo, že střílíme moc brzo, nepočkáme si na útočníka. Trochu jsme se v tom hledali, chtěli jsme se vzájemně oťukat, ale s přibývajícím časem jsme hráli líp a líp. Na mistrovství světa do toho musíme chodit naplno. Jako dnes ve třetí třetině. Máme tedy na čem zapracovat. O víkendu nás čekají Švédové a Rusové, chceme tyto duely vyhrát. Musíme dát víc než dva góly, lépe komunikovat a pomáhat si navzájem. Můj gól? O tréninku mi to padá o sto šest, tak jsem byl rád, že to tam spadlo i teď.«

Filip Hronek, obránce, autor první branky: »Bylo to příjemné hrát před takovou kulisou, je jen škoda, že jsme nevyhráli. Musíme se více tlačit do branky a proměňovat šance, dělat problémy gólmanovi. Já jsem se ještě necítil úplně stoprocentně, byl jsem trochu unavený, širší kluziště je pro mě nezvyk, ale s přibývajícím časem to určitě bude lepší. Finové hodně bruslili, hráli na brejky, byli agresivní. Moje branka padla po nacvičené akci, trénovali jsme to. V závěru nám chybělo trochu štěstí, tlak tam byl, ale nepadlo to.«

Jakub Voráček, kapitán ČR: »První polovina byla trošku bez pohybu, myslím si, že jsme byli moc statičtí, hlavně ve středním pásmu. My jsme tam zbytečně stáli, místo toho, abychom si puky sjížděli. Což jsme začali dělat ve druhé polovině. A bylo to vidět. Finové hráli dobře dozadu. Oni jsou po taktické stránce dobří, to je jejich silná stránka. My jsme s tím měli problém, potom jsme se začali víc hýbat. A dostali je do problémů. Škoda, že jsme nevyhráli.«

Česko - Finsko 2:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 40. Hronek (J. Voráček), 60. Gudas (Simon) - 20. S. Manninen (Jokiharju, Lehtonen), 34. Lindbohm, 60. S. Manninen (Lehtonen). Rozhodčí: Olenin, Romasko (oba Rus.) - Lhotský, Ondráček (oba ČR). Vyloučení: 2:5, navíc Jokiharju (Finsko) 10 min. Využití: 2:0. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Česko: Jakub Kovář - Gudas, Krejčík, Kundrátek, Jeřábek, Rutta, Moravčík, Hronek, Kolář - J. Voráček, Jan Kovář, Zaťovič - Frolík, Simon, Jaškin - Řepík, R. Hanzl, D. Kubalík - H. Zohorna, Chytil, Sekáč. Trenéři: Miloš Říha, Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Finsko: Olkinuora - Koivisto, Lehtonen, Jokiharju, Sund, Kaski, Mikkola, Leskinen, Lindbohm - Savinainen, Ilomäki, Rajala - Joonas Nättinen, S. Manninen, H. Pesonen - Kiviranta, Luostarinen, Ojamäki - J. Sallinen, Lammikko, Anttila. Trenéři: Jukka Jalonen, Mikko Manner a Ari-Pekka Selin.

Tabulka Carlson Hockey Games:

1. Švédsko 1 1 0 0 0 6:4 3 2. Finsko 1 1 0 0 0 3:2 3 3. Česko 1 0 0 0 1 2:3 0 4. Rusko 1 0 0 0 1 4:6 0

Tabulka Euro Hockey Tour:

1. Rusko 10 5 2 0 3 36:23 19 2. Finsko 10 4 1 2 3 23:26 16 3. Švédsko 10 4 0 2 4 27:33 14 4. Česko 10 3 1 0 6 26:30 11





(čtk)