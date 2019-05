Ilustrační FOTO - Haló noviny

Národní dopravce loni vytvořil vyšší zisk

České dráhy loni hospodařily se ziskem téměř 1,2 miliardy korun, o více než 200 milionů Kč vyšším než v roce 2017. K výsledku skupiny přispěla především nákladní doprava, která vykázala zisk 663 mil. Kč. Osobní přeprava naopak skončila ve ztrátě 230 mil. Kč, informovalo vedení skupiny. Státní dopravce loni přepravil 179 mil. cestujících, nejvíce za deset let.

Přes zvýšení počtu cestujících podnik nedostal osobní dopravu do kladných čísel. Mezi hlavní důvody podle firmy patří nedostatečné financování regionální dopravy v některých krajích, rostoucí výdaje za elektřinu a zvýšené náklady na náhradní autobusy kvůli častým výlukám.

»Ceny za autobusy strmě rostou, a i když nám větší část správa železnic kompenzuje, loni nám 144 mil. Kč spadlo jako náklad do hospodaření osobní dopravy,« uvedl člen představenstva společnosti Radek Dvořák. Zvyšování nákladů na elektřinu navíc bude podle společnosti pokračovat, letos by se měly zvýšit zhruba o 540 mil. Kč. Výnosy v osobní dopravě loni vzrostly o 1,4 mld. na 23,5 mld. Kč.

Stejně jako v předešlých letech vykázala největší zisk nákladní doprava reprezentovaná dceřinou společností ČD Cargo. Loni přepravila 68,4 mil. tun zboží, meziročně o 2,3 mil. více. Tržby nákladního přepravce se zvýšily o 636 mil. na 11,8 mld. Kč. S výjimkou černého uhlí a koksu rostly přepravy u všech komodit.

Skupina loni snížila své hrubé zadlužení o 3,5 mld. na 31,4 mld. Kč. Letos budou dráhy splácet 300 mil. eur (asi 7,7 mld. Kč). Podnik je chce refinancovat vydáním nových dluhopisů.

Zisk chtějí dráhy využít na investice do vozového parku a zvyšování konkurenceschopnosti. »V příštích pěti letech chceme investovat do vozidel zhruba 40 mld. Kč, což odpovídá požadavkům objednatelů,« uvedl Dvořák. Loni šly největší investice například do rekonstrukce 12 souprav pendolino či nasazení osobních vlaků do regionální dopravy na Plzeňsku. Dráhy také podepsaly smlouvu na nákup 50 dálkových vozů, pořídily i nové lokomotivy pro nákladní přepravu.

ČD se už také připravují na mírné snižování provozu. Letos totiž skončí smlouvy na provoz tratí, které si u nich objednává stát a kraje. Většinu z nich státní dopravce obhájil, o část však přišel. Současný 96procentní podíl se tak podle vedení společností v příštím roce sníží zhruba na 89 %.

Hospodaření za loňský rok oznámil také RegioJet. Společnost podnikatele Radima Jančury loni zvýšila tržby o téměř půl miliardy na 1,59 mld. Kč. Zisk před zdaněním činil 102 mil. Kč.

V kladných číslech by za loňský rok měl zůstat také Leo Express. Podle předběžných výsledků bude dopravce vykazovat zisk v jednotkách milionů korun a nárůst tržeb o 45 % v ČR a o 130 % za celou skupinu.

Skupinu Českých drah tvoří osobní dopravce a nákladní ČD Cargo. Do skupiny patří i Výzkumný ústav železniční, poskytovatel datových služeb ČD Telematika nebo poskytovatel ICT služeb ČD Informační systémy. Skupina zaměstnává přes 23 000 lidí.

(ici)