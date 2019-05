Ilustrační foto - wikimedia commons

České dráhy chtějí prodat Telematiku a Cargo, nabízejí je ale pouze státu

České dráhy plánují prodej svých dceřiných společností ČD Cargo a ČD - Telematika státu. Podnik tím chce navýšit své zdroje na plánované investice. Jiné dceřiné firmy chce dopravce naopak posílit.

Informoval o tom generální ředitel ČD Miroslav Kupec. Dráhy prodej firmy ČD - Telematika připustily už loni. V podniku mají téměř sedmdesátiprocentní podíl, zbylou část vlastní skupina PPF. Dopravce o možném prodeji této firmy se státem už nějaký čas jedná. Kupec přitom zdůraznil, že jednání povede pouze se státem. »ČD - Telematika vlastní poměrně unikátní optické kabely v celé síti České republiky a pro celý stát je strategicky velmi důležitá,« podotkl. O tom, kdy by se obě strany mohly dohodnout, případně za jakých podmínek by firma mohla být převedena na stát, zatím nechtěl spekulovat.

ČD-Telematika nabízí ICT služby státním i soukromým organizacím, zejména internetové, datové a telekomunikační služby. Firma působí také v dopravě, kde spolupracuje s ČD na vybavení vlaků bezpečnostními technologiemi. Firmě předloni meziročně klesly tržby o 257 milionů korun na 1,47 miliardy Kč. O 3,3 procenta na 51,4 mil. Kč se snížil čistý zisk společnosti.

Kupec také připustil, že podnik uvažuje i o prodeji ČD Cargo, zároveň však zdůraznil, že partnerem jednání o možném prodeji nákladního dopravce by měl být opět pouze stát. Kdy by případná jednání mohla začít, však není jasné.

O prodeji ČD Cargo se hovořilo už loni. S myšlenkou prodeje alespoň části firmy loni přišel ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), jenž to zdůvodnil potřebou dalších investic do nákladního dopravce, které by mohly přijít ze soukromých zdrojů. Ťokův plán se však nelíbil premiérovi Andreji Babišovi ani koaliční ČSSD, natož KSČM, která vládu podporuje. »Nic se privatizovat nebude,« zavrhl tehdy případný prodej do soukromých rukou Babiš. Ťok proto nakonec od možného prodeje ustoupil.

O prodeji dalších dceřiných společností už dráhy neuvažují, některé z nich by naopak měly posílit. Týká se to zejména DPOV, které jsou hlavní opravárenskou firmou skupiny. ČD totiž plánují rozšířit své opravárenské služby, nabízet je chtějí i konkurenci a v zahraničí.

(ici)