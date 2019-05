Ilustrační FOTO - Pixabay

Zrušit daň z nabytí nemovitosti?

Senát chce zrušit daň z nabytí nemovitých věcí. Svůj návrh vložil do poslanecké novely zákonného opatření Senátu o dani z nabytí, která má osvobodit od daně první prodej bytů v rodinných domech. S pozměňovacím návrhem na zrušení daně přišel senátní hospodářský výbor.

Někteří senátoři označovali daň z nabytí jako nemorální. Tvrdili, že v drtivé většině se nemovitost pořizuje z peněz, které už byly zdaněny daní z příjmů, a stát by neměl toto dvojí zdanění podporovat. Výběr této daně navíc podle něj přispívá ke zdražování nemovitostí. Pro přijetí výborového návrhu na zrušení zákona hlasovalo 47 z 61 přítomných senátorů, proti byli jen dva senátoři. Mezi nimi i senátor ANO Jaroslav Větrovský, který varoval, že pokud by parlament daň z nabytí zrušil, pak by podle analýzy ministerstva financí přišel stát jen letos o víc než šest miliard korun. Na dani z nabytí vybral stát loni 13,6 miliardy korun, předloni to bylo 12,5 miliardy. Předlohu nyní dostane opět Sněmovna, která o senátním návrhu na zrušení daně rozhodne.

Poslanec KSČM Jiří Dolejš nechce osud návrhu ve Sněmovně předjímat. »Je to takový evergreen. Váhu horní komory samozřejmě ctíme, jejím návrhem se budeme vážně zabývat i na našem klubu, ale při odhadování šance na jeho schválení je nutno vnímat, že Sněmovna již v minulosti tento návrh opakovaně vyhodnotila jako problematický,« řekl našemu listu Dolejš, který tak poukázal na to, že zrušit zákonné opatření o dani z nabytí navrhovala ve Sněmovně ODS už při schvalování projednávané novely, navíc stejný návrh ODS odmítla Sněmovna už loni.

Sazba daně z nabytí činí čtyři procenta a od roku 2016 ji platí kupující. Předtím ji platil prodávající a kupující byl v pozici ručitele.

Projednávaná novela zákonného opatření z pera poslance ANO Karla Raise původně usilovala jen o to, aby byl od daně osvobozený první prodej bytů v rodinných domech. Dosavadní osvobození v zákoně se vztahují mimo jiné na první úplatné nabytí rodinného domu nebo bytu v bytovém domě, ale ne v rodinném domě. Rodinný dům pak může mít podle předpisů nejvýše tři byty. Poslanec Rais argumentuje například tím, že v poslední době roste trend vymezovat bytové jednotky i v nově postavených rodinných domech.

