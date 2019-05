Falcon 9 při prvním úspěšném pokusu o přistání na autonomní oceánské přistávací plošině. FOTO - wikimedia commons

Start Falconu 9 byl zrušen kvůli úniku helia a potížím s plošinou

Dnešní let rakety Falcon 9 s nákladní lodí Dragon byl krátce před startem odložen kvůli malému úniku helia na druhém stupni raketového nosiče a kvůli problémům s přistávací plošinou v Altantiku. Oznámily to americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) a také SpaceX s tím, že nový termín startu byl stanoven na sobotu. Dragon má na palubě přes 2,5 tuny zásob a dalšího materiálu pro posádku Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).

Falcon 9 FT při startu mise THAICOM 8. FOTO - wikipedia commons

O úniku helia z druhého stupně rakety média informovala jako o drobném. SpaceX uvedla, že technici se netěsnosti budou nyní věnovat. Hlavní příčinou odkladu startu byl ale problém s elektřinou na plošině Of Course I Still Love You, na které první raketový stupeň po odpojení od nosiče přistane.

Let tohoto Falconu 9 byl opakovaně odkládán, mimo jiné i kvůli potížím s rozvodem elektrické energie na ISS. Závada sice šestičlennou posádku stanice nijak neohrozila, kvůli výpadku záložního vedení na robotické paži Canadarm2 ale nebylo možné přílet lodi Dragon uskutečnit. Podle předpisů musí mít totiž paže při takovém manévru vždy záložní připojení.

Loď Dragon není vybavena systémem automatického připojení ke stanici. Přistání vypadá tak, že robotická paže nejprve loď zachytí a poté ji astronauti připojí k ISS.

