Pořadatel soutěže Muž roku David Novotný s Jitkou Asterovou a Klárou Doležalovou.

(Nejen) dámy okukovaly krásné muže

Oficiálním představením finalistů byl zahájen letošní, jubilejní 20. ročník soutěže mužské krásy Muž roku 2019. Dvanáctka mladých borců vzešla z tříkolového castingu a ve volnočasovém oblečení od firmy Koutný, ve spodním prádle DMXgear a s brýlemi Optika Slavíková jim to opravdu seklo. To ocenily i přítomné známé osobnosti, které přišly kluky do pražského K.U. Baru podpořit.

»Letošní kluci jsou hodně odlišní, což je dobře. Protože kolikrát mám pocit, že jsou všichni dnešní mladíci jako přes kopírák. Ale jo, jsou hezcí,« libovala si Monika Trávníčková. Mladé pány obhlédla také herečka Patricie Solaříková, která po třinácti letech ukončila svoje působení v nekonečném seriálu Ulice. Prý se zatím tak trošku rozkoukává, tak proč přímo neobhlédnout krásné muže. »Jsou to všechno pěkní chlapi. Ale přiznám se, že moc na ‚hezulány‘ nejsem. Pro mne Muž roku musí být hlavně pohodový chlap, použitelný pro život. Finále v Náchodě nestihnu, protože zrovna budu kamarádovi na svatbě, tak alespoň soutěž Davida Novotného podpořím tady na tiskovce,« řekla oblíbená herečka.

Finalisty okomentoval i muž světa znalý, herec Jiří Krampol. »Tihle pánové jsou dobří, ale je smutné, kolik mladých kluků dá přednost sezení u počítače, než aby se věnovali sportu. Nejsem soudný, protože jsem zarytý nepřítel jakýchkoliv počítačů či mobilů. Já to nesnáším, ve mně to budí děs a hrůzu. Ale je smutné, když čtyřleté dítě ovládá počítač jako dospělý, ale nerozezná králíka od lišky. Já bych do soutěže krásy nikdy nešel. Vím, že tato soutěž je také hodně o sympatiích a já prý sympaťák jsem, ale nikdy jsem nebyl žádný hezoun,« smál se Krampol a pokračoval: »Ale je dobře, že David Novotný tuto soutěž pořádá, protože vždyť i dámy se chtějí podívat na hezké mužské. Jedu s fešáky na jejich soustředění do Tuniska, tam je poznám lépe. Byl jsem v Tunisku už asi dvacetkrát, hodně jsem tam najezdil se Slávkem Šimkem. Je tam krásné moře a hlavně, jsou to jen dvě hodiny letu.«

Moderátoři mají jasno

Moderátoři letošního ročníku Klára Doležalová a Karel Voříšek z TV Prima mají své favority vybrané. »Já to moderuji, Davidovi říkám, že to mám vyhrát já, ale on mi ten titul nechce pořád dát!« žertoval Karel Voříšek. Klára Doležalová o svém vítězovi má zcela jasno: »Kluci jsou šikovní, sympatičtí, budu jim držet palce a mám svého favorita vybraného, vlastně možná i tři kluky na vítěze,« smála se Klára.

Adepti na titul Muž roku 2019 se představili se svými patrony, mezi nimiž byli Uršula Kluková, Štěpánka Duchková, Radim Flender, Pavel Trávníček, Kája Pavlíček, Zuzana Bubílková, Hanka Krampolová, Muž roku Jiří Kmoníček a další známé osobnosti. Svého svěřence podpořilo také duo Muž roku 2016 Josef Kůrka a herečka Jitka Asterová.

Na týdenní soustředění do Tuniska odlétají finalisté soutěže Muž roku už 15. května. Kdo z nich se stane Mužem roku 2019, se dozvíte při finále 23. srpna v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě.

(koz)

FOTO – Muž roku