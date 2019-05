Ilustrační FOTO - Pixabay

Ocet, soda a okrajově i sůl

Obdivuhodné jsou zkušenosti našich maminek a babiček. K osvěžení barvy koberce používaly roztok obyčejného octa s vodou, skvrnu od inkoustu na koberci odstranily solným roztokem, do nějž přidaly šťávu z citrónu. S mastnými skvrnami, čokoládou nebo rozlitým vínem »zatočily« obyčejným silným roztokem soli ve vlažné vodě.

Ocet nechybí a nechyběl v žádné domácnosti. Je to nejen chuťově zajímavá perla kuchyně do salátů, omáček, k dochucení některých studených masných výrobků, ale i výtečný pomocník při úklidu v domácnosti. Octová voda například umí rozjasnit barvy na koberci, ale i na čalouněném nábytku, poradí si se skvrnami po malování bytu na parketách, PVC, dlažbě, dveřích i vypínačích. A zkusili jste očistit vanu teplým octem smíchaným s hrstí soli? Skvělé řešení, které naše babičky dobře znaly. Ostatně tak čistily i zašpiněné smaltované hrnce a kastroly. A navíc! Funguje to!

Také vás trápí vodní kámen? Pokud žijete v oblasti s tvrdou vodou, určitě víte, o čem je řeč. Kvalitu vody těžko ovlivníme. Ale jak na vodní kámen? To víme. Ano, díky zkušenosti našich babiček. Díky nim například můžete snadno zbavit rychlovarnou konvici vodního kamene. K její běžné očistě stačí roztok octa a vody (1:1), kterým zalijete spirálu a necháte přejít var. Pokud vodní kámen okupuje vaší konvici v silné vrstvě, použijte ocet neředěný. Podle potřeby pokus o jeho odstranění opakujte.

Ilustrační FOTO - Pixabay

I když naše babičky většinou ještě neměly automatické pračky, věděly jak s vodním kamenem na topných spirálách »vyběhnout«. Ten se totiž na nich usazoval i v čase, kdy praly v pračkách majících daleko k dnešní »moderně«. Jednou za měsíc do nich nalily láhev octa, přidaly dva tři litry vody a nastavily praní na 90° C. Podobně můžete ošetřit i automatické pračky. Ověřili jsme, že na vodní kámen platí, když místo prášku (a také aviváže) nalijete ocet, nastavíte pračku na již zmíněných 90° C. Pokud máte pocit, že na topné spirále je kamene více, pokus opakujte. A poté preventivně přidávejte místo aviváže při praní hrnek octa, alespoň každé druhé praní. Nebojte se, prádlo octem cítit nebude, navíc – ocet má dezinfekční účinky.

Na trhu je dobrý výběr octů. Například kvasný lihový osmiprocentní babičky používaly a používají dosud pro nakládání, zavařování i jako dochucovadlo do omáček, salátů. Podobně i ovocné octy, které babičky a maminky také znaly a znají. Jen jejich několik kapek změní chuť například rajčatových a některých zeleninových omáček. Skvěle dochucují také maso, pečeni a dušené pokrmy. Ocet je výbornou chuťovou přísadou, přičemž jeho vliv na chuť výsledného pokrmu je podceňován. Jablečný případně vinný (bílý či červený) ocet používaly především k vaření a dochucování pokrmů.

Jedlá soda bílý jemný prášek, který se používá hlavně na pečení, má i mnoho jiných uplatnění. Pomůže s úklidem (k tomu je dobrá i levnější soda na praní), přes péči o vlasy, zuby, pleť až po zdraví - dokáže totiž tělo zbavit odpadních látek. K tomu všemu ji používaly naše maminky a babičky, věřte, že věděly, co dělají…

Tak třeba mytí nádobí. Dvě vrchovaté lžíce přidané do dřezu s teplou vodou pomůžou odmočit připáleniny a zaschlé zbytky jídla. Opravdu hodně špinavé hrnce a kastroly očistíte, když v nich rozpustíte čtyři až pět lžic sody a krátce roztok povaříte.

Z jedlé sody snadno připravíte směs na čistění zubů, která bělí a dezinfikuje. Stačí trochu prášku smíchat s malým množstvím vody, nanést na kartáček a čistit si zuby jako obvykle. Jedlá soda zuby vyhladí a pomáhá odstraňovat pigmentové skvrny a zabarvení zubů způsobené kouřením, pitím kávy, červeného vína apod. Nečistěte si s ní ale zuby denně, stačí jednou či dvakrát týdně. Tak praví babičky.

Koupel ve vaně s horkou vodou, v niž čas od času, prý jen jednou za 14 dní, rozpustíte půl hrnku jedlé sody, což jsou asi dva stogramové sáčky, vás zaručeně potěší. Neutralizuje kyselost, pohlcuje mastnotu i pot. Pokožka po takové koupeli bude jemná a hebká. A navíc, jak říkají babičky, uvolní ztuhlé svaly, zmírňuje bolesti a pocit »těžkých« nohou.

A ještě – pocení nohou. Babičky čas od času nasypaly do bot trochu (lžička stačí) jedlé sody a nechaly ji v botách přes noc. Potom sodu vysypaly. Zápach zpocených nohou zmizel a navíc (to jako bonus), nohy se nepotily.

Sodou odstraníte mastné skvrny na sporáku, kuchyňské lince, v dřezu, v troubě i mikrovlnce. Stačí nasypat tenkou vrstvu na vlhký povrch, nechat pár minut působit a poté vydrhnout.

Ucpaný odtok vody vyčistíte hrnkem (dva 100 g sáčky) jedlé sody, zalité hrnkem horkého, obyčejného osmiprocentního octa a následně pak 1000 ml vroucí vody. Po několika minutách (alespoň třiceti) propláchněte teplou vodou. Levné, bezpečné a účinné…

Jak jinak, protože babičky věděly jak na to.

(jan)