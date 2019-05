Pan premiér se probudil

Tak tu máme nejnovější zjištění pana premiéra. Představte si, že už i do Strakovky došly zvěsti o dvojí kvalitě potravin a prášků na praní. Nevím, zda choť vyslala pana Andreje koupit prášek na praní do Německa či Rakouska, nebo zda došlo k podobné nepředloženosti u některé z potravin. My, kteří se snažíme v dané věci něco konkrétního udělat, již víme, že na úrovni Komise velká snaha po řešení tohoto problému není. A tak se pustíme do domácí tvorby. A zákon bude tvrdý a nesmlouvavý! Tak tedy mnoho zdaru.

A jen pro připomenutí – až do začátku devadesátých let platily přísné oborové normy. Laskavý čtenář si jistě vzpomene, za vlády kterých ptáčků byly tyto normu prohlášeny za »indikativní« (přeloženo: Za cár papíru!!!). Tak tedy – hurá do práce! A pokuty nadnárodním žralokům pěkně mastné! Jak je dobře, že se blíží volby. Snad dokonce předloha dorazí do konce května i do Sněmovny. Makáme! Tak tedy mnoho zdaru. A nejen před volbami. Už se těším na první kontrolní zjištění po přijetí zákona. Jen je škoda, že se k této iniciativě přistupuje až dnes, když o daném letitém problému vědí snad všichni. Tak tedy už to ví i pan premiér!

Ještě, že máme ty volby. Možná do jejich termínu ještě něco rychle zjistíme. A odmakáme. Inu, separát a jiné odpady na pulty našich prodejen opravdu nepatří. Bez ohledu na to, jestli je nebo není před volbami, pane premiére.

Jaromír KOHLÍČEK, europoslanec a kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)