Nejsme slepí!

Ke svému překvapení také jeden z mých přátel bydlících na pražském sídlišti dostal leták s výrazným nápisem »Nejsme slepí!«, který ho vyzýval, »aby neseděl doma« a přišel se »postavit za nezávislost justice«, protože ta je nyní premiérem opět ohrožena. A »my občané (prý) nejsme slepí«. Desetitisíce plakátků se ocitlo v rukách demonstrantů svolaných údajně jakýmsi neznámým studentem narychlo do ulic našich měst. Ve stejný den, ve stejnou dobu, se tak měla zaplnit náměstí a ulice snad ve všech městech naší vlasti.

Další z pokusů rozšířit počet »barevných revolucí« pod taktovkou odjinud neměl však takový úspěch. Možná i proto, že soustředit se na dvě podobné akce ve světě odebíralo těm v pozadí stojícím organizátorům dosti sil. Tou druhou myslím Venezuelu, kde jde také o svržení komusi nepohodlné vlády.

Tisíce plakátků v poštovních schránkách vydaných rychle a rychle také roznesených svědčí o dobré organizaci, o tom, že vše bylo již předem připraveno a jen text bylo nutné »dopracovat«, ale zároveň i o tom, že někdo, jehož jméno není zveřejněno, věnoval organizátorům dost peněz. Jen tak se totiž mohlo dostat co nejvíce plakátků k co nejvíce demonstrantům a také k nám, kteří ve městech bydlíme a akce jsme se zatím nezúčastnili. I nás »poplašná zpráva« má zvednout ze židlí od televizorů, z nichž na nás především ta veřejnoprávní srší denně množství polopravd či dokonce lží a opakuje je neustále, aby se podle Goebbelsova učení z nich časem stala skutečná pravda. Abych ale byl také moderní, dnes se tomu říká fake news.

Prý, takový je nový hit protibabišovské a protizemanovské opozice, je ohrožena nezávislost justice. První pokus o něco podobného přes soudce Baxu nevyšel. Je tu tedy druhý. Stejně směrovaný. Čapí hnízdo, jmenování Marie Benešové, údajná snaha o odvolání nejvyššího státního zástupce, blízkost nové ministryně prezidentu Zemanovi se dostaly do stejného koše. To vše jako »argumenty« pro masu, která pokud možno nesmí sama uvažovat. Tady nejde o rozum, ale o jednu jedinou pravdu, tedy tu »pravdoláskovskou«, protože jedinou pravdou je ta, kterou hlásají právě stoupenci »pravdy a lásky«, a jakákoli jiná je ohrožením demokracie a svobody. Proto v našich poštovních schránkách se ocitly plakátky, jež nás mají vyvést do ulice a co nejrychleji svrhnout tuto vládu, proto souběžně i šestice senátorů připravila návrh na obvinění prezidenta Zemana adresovaný Ústavnímu soudu, jenž má za cíl ho svrhnout.

Jenže ve všem se jaksi nepočítá s názorem většiny obyvatel naší vlasti, který projevili ve volbách. Co ale na nich, na nás záleží, když jen »oni jediní, oni stoupenci svobody a demokracie, vědí, oč jde«, není-liž pravda?

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice