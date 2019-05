Co z toho vzejde?

Americký prezident Donald Trump včera přijal v Bílém domě slovenského premiéra Petera Pellegriniho. Protože tento komentář vznikal dříve, než se oba pánové setkali, bylo možné jen předjímat, co budou mít na programu. ČTK k uvedenému setkání uvedla, že oba politici budou během schůzky hovořit zejména o ekonomické a obranné spolupráci, slovenský předseda vlády pozve Trumpa na návštěvu Slovenska, a to dokonce na výročí zahájení Slovenského národního povstání. Dále jsem zaslechla, že pan Pellegrini obdaruje první dámu Melanii slovenským lidovým krojem (ručně vyšívaným a na míru ušitým) a Donalda Trumpa baseballovou pálkou. Vkrádá se však otázka, proč prezident tak velké a mocné země, jakou jsou Spojené státy, uděluje audienci představiteli země tak malé, za niž nutno považovat – slovenští přátelé prominou – Slovenskou republiku.

Odpověď tuším: ve hře jsou dvě slovenská letiště, Sliač a Malacky-Kuchyňa, na něž mají Američané zálusk. Zde mají vzniknout jejich letecké základny. Ona obranná spolupráce, která stojí na programu jednání Trump-Pellegrini, je připravovaná smlouva mezi USA a Slovenskem o »posilněném partnerství a spolupráci v oblasti obrany a bezpečnosti«, která upravuje přítomnost ozbrojených sil USA a jejich rodinných příslušníků na území Slovenské republiky a také upravuje ve specifických případech přítomnost a činnost smluvních dodavatelů USA na území Slovenska. Není třeba snad více vysvětlovat, jaké zde hrozí nebezpečí pro Českou republiku, Evropu a svět. USA opět blíže k hranicím jaderné velmoci! Roztahování amerických vojáků je opravdu nechutnou součástí americké politiky. Kdo tomu učiní přítrž?

V tom, kdo se neomaleně rozlézá po celém světě a je nebezpečím pro světový mír, je jasno. Podle Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru v čele žebříčku států s nejvyššími vojenskými výdaji tradičně dominují Spojené státy. Ty zvyšují své vojenské výdaje a jejich podíl na celosvětových výdajích na zbrojení činí více než třetinu! To jsou tvrdá data, která nelze okecat.

O tom, kdo roztáčí kola zbrojení, se diskutovalo i na prvomájových mítincích KSČM po celé zemi. Například v Praze to zaznělo z tribuny hned od několika řečníků. Příznačné je, že mediální mainstream z prvomájových setkání dělá karikaturu. Zajímají ho jen incidenty – ty však nejsou žádné anebo trvají minutu z tříhodinového programu, jak se stalo právě v hlavním městě. To podstatné, co účastníci a řečníci říkali, se neuvede, nejdůležitější je přece militantní antikomunistický provokatér, no ne?

Ostatně divák veřejnoprávní telky zjistil až v 19 hodin večer (!), že 1. květen je v českém kalendáři uveden jako Svátek práce a že se slaví také v ČR. Takto pokroucený obrázek reality přenášejí mnohá média k občanům až do obýváků a veřejnost podle toho posuzuje politickou scénu. Může z toho vzejít něco dobrého? Pochybuji.

Monika HOŘENÍ