Ilustrační foto - wikimedia commons

Voliči odvolali poslankyni peticí

Poslankyně za britské labouristy Fiona Onasanyaová se ve středu stala prvním britským zákonodárcem, kterého zbavili funkce voliči prostřednictvím speciálního mechanismu zavedeného v roce 2015.

Opoziční politička byla v lednu odsouzena za bránění výkonu spravedlnosti, ale i po měsíčním pobytu za mřížemi odmítala rezignovat. Voliči v jejím obvodu ve východní Anglii tak využili »odvolací petici«.

Nástroj zavedený vládou někdejšího premiéra Davida Camerona se spouští právě v případech, kdy je člen parlamentu odsouzen k odnětí svobody, je mu pozastaven výkon funkce na více než deset dní nebo jsou mu prokázány lži o útratách, napsala agentura AFP.

Případ Onasanyaové je prvním, kdy byla tato iniciativa úspěšná. K tomu je zapotřebí, aby petici během šesti týdnů podepsal alespoň každý desátý registrovaný volič v obvodu daného poslance. V Peterborough tak učinilo dokonce 27,6 % voličů, neboli bezmála 20 000 lidí.

»Fiona Onasanyaová už není členkou za Peterborough a toto křeslo je tudíž neobsazené,« oznámil úspěch petice předseda dolní komory britského parlamentu John Bercow. »Nemůže se nadále účastnit jakýchkoli parlamentních procesů,« dodal.

Předseda dolní komory britského parlamentu John Bercow. FOTO - wikipedia commons

Onasanyaová byla do Dolní sněmovny poprvé zvolena v předčasných volbách v roce 2017, a to nevelkým rozdílem 607 hlasů. O rok později byla přistižena při překročení povolené rychlosti na silnici nedaleko Peterborough, avšak ve snaze vyhnout se ztrátě bodů policii lhala o tom, kdo v inkriminovaném momentě seděl za volantem. V lednu dostala za maření výkonu spravedlnosti tříměsíční podmíněný trest, napsal deník The Guardian.

Labouristé ji po odsouzení vyloučili ze strany, avšak Onasanyaová zůstala ve sněmovně jako nezávislý poslanec. V doplňovacích volbách, které se nejspíše uskuteční 6. června, bude moci znovu kandidovat, její přátelé ale deníku The Guardian řekli, že takový scénář není pravděpodobný. Případ Onasanyaové přináší i další premiéru. V nadcházejícím souboji o křeslo za Peterborough se poprvé představí poslanecký kandidát nové Strany pro brexit známého europoslance Nigela Farage. Ve východoanglickém obvodu před třemi lety v referendu o brexitu hlasovalo 60 % lidí za odchod Británie z Evropské unie.

(čtk)